احذر.. واتساب وسيلة لسرقة سيارتك كوب ماء دافئ فى الصباح يقيك من هذه الأمراض محافظ شبوة يُطيح بـ«ثلاثة» من مدراء العموم ويحيلهم على وجه السرعة للتحقيق توضيح عاجل بشأن "الدخان مجهول المصدر" الذي أثار قلق السعوديين توجيه عاجل من الحكومة يخص إحدى محافظات «الشرعية» المملكة تربك «الحوثيين» بزحوفات عسكرية كبيرة ومصادر سياسة تؤكد إنهيار جولة«عُمان» وزارة الأوقاف تحذر من المساس بأراضيها وممتلكاتها فيما ”الانتقالي الجنوبي“ يرفض تسليم السلاح الثقيل ويطالب بفرض ”أمر واقع“.. السعودية تبعث بتعزيزات عسكرية كبيرة و”معين“ يلتقي قائد قوات التحالف براءة اختراع أمريكية لباحث يمني إعلام الانتقالي الجنوبي يطالب بالحرب على ”الشرعية“ وفرض أمر واقع ويهدد التحالف بـ”الصراع والفوضى“ ان استمر تمسكه بالحكومة
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لصوص السيارات ابتكروا حيلة جديدة للسرقة، باستخدام تطبيق المراسلة الشهير "واتس اب"، حيث يستخدمونه للتخطيط إلى عملياتهم.
وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن المجموعات الإجرامية تستخدم الرسائل المشفرة على التطبيقات لإعداد ومشاركة قوائم التسوق للسيارات التي تم تحديدها على أنها أهداف مثالية، ونقل المعلومات حول كيفية سرقة سيارات معينة ووضع خطط لإخفاء هويتها.
وأوضح التقرير أن هذه الحيلة ساعدت في زيادة عمليات سرقة السيارات التي تتم بدون مفتاح .
وأكد بعض خبراء الاتصالات، أن تطبيقات الـ"واتس اب" و"تليجرام" أصبحت الطرق المثلي لعصابات سرقة العمليات.