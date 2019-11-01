احذر.. واتساب وسيلة لسرقة سيارتك

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لصوص السيارات ابتكروا حيلة جديدة للسرقة، باستخدام تطبيق المراسلة الشهير "واتس اب"، حيث يستخدمونه للتخطيط إلى عملياتهم.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن المجموعات الإجرامية تستخدم الرسائل المشفرة على التطبيقات لإعداد ومشاركة قوائم التسوق للسيارات التي تم تحديدها على أنها أهداف مثالية، ونقل المعلومات حول كيفية سرقة سيارات معينة ووضع خطط لإخفاء هويتها.

وأوضح التقرير أن هذه الحيلة ساعدت في زيادة عمليات سرقة السيارات التي تتم بدون مفتاح .

وأكد بعض خبراء الاتصالات، أن تطبيقات الـ"واتس اب" و"تليجرام" أصبحت الطرق المثلي لعصابات سرقة العمليات.