كوب ماء دافئ فى الصباح يقيك من هذه الأمراض

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اعتاد الكثير على شرب الشاي أو القهوة في الصباح ليبدأوا يومهم بنشاط وحيوية، إلا أن الأطباء طالبوا الناس بالإقبال على مشروب جديد له العديد من المنافع الصحية علي جسم الإنسان.
ونصح خبراء بشرب كوب من الماء الساخن قبل تناول الإفطار فهو يحقق العديد من الفوائد الصحية مثل المساعدة علي الهضم وتخفيف التعب والراحة من آلام المفاصل واحتقان الأنف، حسبما نشر موقع "ستاندرد ميديا".
وحذر الخبراء من شرب الماء ساخن جدًا لأنه قد يصيب الأمعاء بحروق، لافتين إلى أن الحرارة المثالية تتراوح ما بين 48 و 60 درجة.
ولفت الخبراء إلى أن دفء الماء له تأثير في التخلص من الاحتقان لدي الأشخاص ذوي الحساسية خاصة من يقوم باستنشاقه، وسيتخلص تلقائيًا من الصداع، ويصبح هضم الطعام أكثر سهولة وسلاسة لأن السائل الدافئ ينتقل عبر الأمعاء ويساعد علي التخلص من الفضلات.