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للمرة الأولى.. بنك حيوانات منوية للمصابين بهذا المرض

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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في مشروع هو الأول من نوعه على الإطلاق، تم افتتاح بنك حيوانات منوية "بنك مَنْي"، في نيوزيلندا، يقبل التبرعات من المرضى الحاملين لفيروس نقص المناعة المكتسبة "إيدز".

المشروع الذي أطلق، منتصف الشهر الجاري، يسمى Sperm Positive أو "العينة الموجبة"، وقد بدأ بمجموعة من المتبرعين الرجال الحاملين للمرض، ولكن بحمل فيروسي غير مقروء، ما يعني أن المريض تلقى العلاج المناسب، وأن مستوى المرض في دمه منخفض للغاية، بدرجة تجعله غير مكتشف في اختبارات الدم.

وعلى الرغم من أن انخفاض مستوى الفيروس في الدم لا يعني تمام شفاء مريض الإيدز، إلا أنه يعني أن المرض لا يمكن انتقاله سواءً بالاتصال الجنسي، أو إلى أطفال الشخص المصاب.

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