محافظ شبوة يُطيح بـ«ثلاثة» من مدراء العموم ويحيلهم على وجه السرعة للتحقيق

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أقال محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم السبت، ثلاثة من مدراء العموم بالمحافظة ومديرية الروضة وإحالتهم على وجه السرعة للتحقيق.

وقالت مصادر محلية إن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من القبض على اثنين من المقالين وإيداعهم السجن وتجري متابعة المتهم الثالث منهم.

ونسبت توجيهات المحافظ ثبوت تورط المدراء المقالين (مديري عموم الهيئة العامة للبيئة ومديرية الروضة ومدير الهيئة العامة للمساحة والأراضي والعقارات بمديرية الروضة) عرقلة واحد من المشروعات الاستثمارية الهامة للقطاع الخاص بالمحافظة في مجال الزيوت.

كما تضمنت مذكرة الإقالة تهمة أخرى لمدير عام إدارة البيئة وتحميله مباشرة تهمة ضياع فرصة إقامة مشروع مماثل في مجال صناعة المناديل الورقية بالمحافظة.

وحذرت المذكرة كافة مدراء الوحدات الإدارية بالمحافظة من مثل هذه الممارسات التي تعد من جرائم محاربة الاقتصاد الوطني وتقضي بإنزال أقصى العقوبات على من يثبت تورطهم فيها.

إلى ذلك رحب محافظ شبوة محمد صالح بن عديو بمختلف أنواع الاستثمارات المحلية والوطنية والدولية بالمحافظة.

وأكد خلال استقباله المستثمر أكرم بن خليل حرص قيادة المحافظة على رعاية الاستثمارات الاقتصادية وتنميتها، منوها بالتوجهات الجادة نحو إيجاد بنية تحتية وأساسية للاستثمارات بالمحافظة وخلق بيئة محلية جاذبة لها.

وثمن المحافظ عاليا اختيار المستثمر بن خليل مسقط رأسه لإقامة أول مشروعاته الاستثمارية في مسقط رأسه محافظة شبوة، مبديا استعداده الشخصي بمتابعة إقامة المشروع والوقوف إلى جانبه حتى يكتب له النجاح.

من جانبه عبر المستثمر أكرم بن خليل عن سعادته باللقاء الذي جمعه مع المحافظ، منوها باهتمامه وحرصه على تذليل كافة العراقيل التي تواجه إقامة المشروع المتمثل في مصنع لصناعة الزيوت، موضحا الخصائص الاقتصادية والصناعية للمشروع الذي تبلغ قيمته حوالي ثمانية ملايين ريال سعودي.