الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أصدرت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، اليوم السبت، بيانا عاجلا بشأن السجائر مجهولة المصدر المنتشرة حاليا في أنحاء المملكة.

وقالت الهيئة في البيان إنها تابعت باهتمام ما أثير مؤخرا حول وجود مواد مغشوشة في منتجات التبغ الجديدة بعد إلزام الشركات المصنعة بتعديل الشكل الخارجي للعبوة.

وأوضحت أنها تفحص جميع الشحنات المستوردة من منتجات التبغ في كافة المنافذ، وأن الفحوصات التي تقوم بها مطابقة المنتجات للتراكيز المحددة من النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون ونسبة الرطوبة، وغيرها من المكونات، أثبتت أن تلك المواد ضمن المواصفات المعتمدة لها، وخاليه من المواد المغشوشة كنشارة الخشب وغيرها.

وأوضحت الهيئة أن تغير الطعم والرائحة في المنتجات الجديدة لا يعود لوجود أية مواد مغشوشة أو مواد مختلفة عن التبغ حسب نتائج الفحوصات المختبرية، وتؤكد في الوقت نفسه أن منتجات التبغ غير صحية بشكل عام، حتى لو كانت مطابقة للمواصفات.

كما توضح أن لائحة إلزام شركات التبغ بتغيير شكل العبوة الخارجي للمنتج، لم تنص على تغير مكوناته الداخلية، وهى نفس المواصفات التي فرضتها عدد من الدول على شركات التبغ، وساهمت فى تعزير الصحة العامة لديها.

وحول التحقق من سلامة المنتج ومصدره، أكدت الهيئة أن علب السجائر تحمل الختم الضريبي الذي يمكن من خلاله التحقق من نظامية المنتج ، وسلامة مصدر قدومة من خارج المملكة العربية السعودية، وذلك عبر تطبيق “تحقق” الذي أطلقته الهيئة العامة للزكاة والدخل.

ويأتي توضيح هيئة الغذاء والدواء السعودية اليوم، ردا على التعليق الصادر أمس الجمعة من وزارة التجارة السعودية إذ أكدت عدم مسؤوليتها عن الدخان الجديد (التبغ) المتداول فى الأسواق، وقالت إنه مسؤولية واختصاص وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

وأحدثت سجائر التبغ الجديدة المنتشرة حاليا في أسواق السعودية، حالة من الجدل الواسع بين المواطنين والمقيمين في المملكة، فيما علقت الحكومة السعودية عليها.

و تداول مغردون على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، عددا من المقاطع المصورة التي توثق شهادات المستهلكين لعبوات التبغ الجديدة، إذ أكدوا أن المطروح في الأسواق حاليا دخان مغشوش ولم يعد بنفس جودته السابقة.