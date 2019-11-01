توجيه عاجل من الحكومة يخص إحدى محافظات «الشرعية»

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

عدد القراءات 1460

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم السبت بالمعالجة العاجلة لأوضاع الكهرباء في محافظة شبوة وتوفير احتياجاتها من الوقود بشكل فوري.. مشددا على الوزارات والجهات المعنية ضرورة التنسيق مع السلطة المحلية لتجاوز اية تحديات وضمان الحلول المستدامة لاستمرار خدمة الكهرباء للمواطنين، وعدم تكرار مثل هذه الاشكاليات الراهنة مستقبلا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمحافظ شبوة محمد صالح بن عديو، الذي اطلعه على الاوضاع الخدمية بالمحافظة والاشكالات القائمة في توفر وقود الكهرباء.. معربا عن تقديره وكل ابناء المحافظة لدولة رئيس الوزراء على متابعة الاوضاع اولا بأول واصدار التوجيهات بحلها.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حريصة على تحسين الخدمات الاساسية بالمحافظات المحررة، والبحث عن حلول مستدامة تضمن استقرار وديمومة هذه الخدمات للمواطنين وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

وكان قد أمهل محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، وزارة المالية 48 ساعة لاستكمال إجراءات صرف مخصص شركة اجريكو ومستحقات ديزل كهرباء المحافظة وفق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مهدداً بايقاف إنتاج وتصدير النفط من المحافظة.