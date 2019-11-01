المملكة تربك «الحوثيين» بزحوفات عسكرية كبيرة ومصادر سياسة تؤكد إنهيار جولة«عُمان»

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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تشهد الحدود السعودية اليمنية معارك عنيفة بين مليشيات الحوثي الانقلابية من جهة والقوات السعودية تكبدت المليشيات فيها خسائر فادحة.

مصادر سياسية رفيعة اكدت اليوم السبت لمارب برس بان المشاورات الحوثية السعودية اصطدمت بسقف الأطماع الحوثية العالي، الذي رافقه حدة الخطاب الحوثي المقرون بصيغة التشفي والتهديد الحاد.

واوضحت المصادر على ان جولة عمان الأخيرة بين السعودية والحوثيين بدأت تنهار... لافتا إلى ان القناة السعودية المفتوحة مع الحوثيين التي اكد وجودها مسؤول سعودي في تصريحات صحفية سابقة أصبحت في وضع الانسداد.

واعلن اليوم مايسمى بالناطق العسكري للحوثيين المدعو يحيى سريع بان قواته تمكنوا من التصدي لثلاثة زحوفات مكثفة في جبهات الحدود خلال الساعات الماضية، مسنودة بغطاء جوي بأكثر من 20 غارة لطيران التحالف وفقاً لوكالة سبأ النسخة الحوثية.

الى ذلك ذكرت مصادر محلية في مديرية منبة بمحافظة صعدة لمارب برس مساء اليوم بان مواقع المليشيات في المديرية الحدودية بصعدة تشهد قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف.

ونشرت وسائل إعلام حوثية في وقت سابق اليوم، مشاهد قالت بأنها مشاهد لعملية استهداف طائرة سعودية"أباتشي" واسقاطها في جبال مجازة الشرقية بعسير.