براءة اختراع أمريكية لباحث يمني

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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حصل المهندس اليمني أبوبكر سالم بن يحيى، الباحث في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، على براءة اختراع من المعهد الامريكي لبراءات الاختراع، إلى جانب أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقام الفريق البحثي بإختراع نظام لتشييد الجدران الساندة، حيث يقوم هذا النظام بتثبيت الجدران الساندة بربطها داخلياً بأنظمة شد تصنع باستخدام أنواع مختلفة من المواد مثل البوليمر و المعادن.

ويقوم النظام المخترع بعلاج مشكلة ضعف نقطة الربط بين أنظمة الشد والأنظمة الرابطة لها، وذلك بسبب ما قد يحدث من هبوط في التربة ينتج عنه كسر في نظام الربط وإضعاف لنظام الشد بسبب نقص التماسك بين النظام والتربة.

وتقضي براءة الاختراع بمنح صاحبه ترخيص حكومي يتم اعطاؤه لشخص ما بحيث يتم منحه حقوق حصرية لعمليه او تصميم أو اختراع جديد.

يذكر ان معهد براءة الاختراع يقع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومختص في منح تراخيص لبراءات الإختراع والعلامات التجارية، وهو وكالة في وزارة التجارة الأمريكية والتي تصدر براءات الاختراع للمخترعين والشركات لاختراعاتهم، وتسجيل العلامات التجارية للمنتج وتحديد الملكية الفكرية.