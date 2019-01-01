شيرين تستهدف العوانس في السعودية  

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أثارت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، الجدل مجددا بتصريح مثير خلال حفلها بموسم الرياض في السعودية، ردا على هاشتاغ ضدها دشنه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.
وردت النجمة المصرية في حفلها الأخير أمس الجمعة في المملكة على هاشتاغ "#اخرسي_ياشيرين"، عقب مطالبتها للسيدات بضرورة سماع كلام الرجال، قائلة: "المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاغ عشان قولت الستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر.. مش عارفة إيه اللي مزعلهم.. أكيد دول شوية عوانس".
وأكملت حديثها: "لو عملولي كل يوم هاشتاغ مش هبطل أقول اللي أنا عاوزاه، يموتوا بغيظهم".
وكانت شيرين قد أحيت أولى حفلاتها في جدة عام 2018، بينما أحيت حفلة غنائية مميزة في موسم الرياض، منتصف نوفمبر الجاري، وحفلة اليوم هي الثانية لشيرين في السعودية في أقل من شهر واحد، في ظاهرة هي الأولى من نوعها فنيا.