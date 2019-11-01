فنان العرب محمد عبده يحقق أمنية طفلة... فيديو

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حقق "فنان العرب" محمد عبده أمنية طفلة تدعى الأميرة مسك عبر تصوير فيديو معها باستخدام تطبيق "سناب تشات".

والتقى الفنان الطفلة على هامش احتفالية تتويج نادي الهلال، التي أقيمت على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض، وقالت الفتاة: "تشرفت بشوفة الفنان الكبير محمد عبده"، وأُعجب فنان العرب بأسلوبها في التقديم، ثم سألها عن اسمها فقالت: "الأميرة مسك".

ثم رد محمد عبده: "الله.. فعلًا أنتِ مسك وأحلى من المسك". وقامت الفتاة باستخدام خاصية "الفلتر" خلال تصوير الفيديو.

كما تداول المستخدمون مقطع الفيديو للأميرة مسك، حيث انتقد بعضهم الطفلة وحسدها بعضهم الآخر للقائها الفنان.

وتم تتويج النادي الأهلي بلقب القاري الآسيوي، الذي يشجعه محمد عبده، خلال الحفل، كما تأهل النادي لكأس العالم للأندية.ستافروبول الواقعة شمالي القوقاز.