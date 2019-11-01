شاهد بالفيديو .. تحطم مروحية وموت قائدها..

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تحطمت مروحية من طراز "روبينسون آر66"، اليوم السبت صباحا، ومات قائدها في مدينة نوفوروسيسك، إقليم كراسنودار الروسي.
وأكد محافظ المدينة أنباء عن موت الطيار، يوري كوروليوف، البالغ من العمر 48 عاما الذي ترك وراءه ولدين، وحسب البيانات الأولية فإن سبب التحطم هو فقدان السيطرة على المروحية، التي وقعت عند منحدر الجبل.
وتجري الآن التحقيقات وفق المادة "انتهاك قواعد القيادة وتشغيل النقل الجوي ما أدى إلى موت شخص بسبب الإهمال"، ونقل الإعلام الروسي، أن المروحية وقعت ثم بدأت بالاشتعال، وتم إطفاء الحريق في الوقت الحالي بالكامل.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم طائرة عسكرية من طراز "سو 25 أ-ب" في إقليم ستافروبول الواقعة شمالي القوقاز.