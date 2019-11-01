عيدروس يوهم اتباعه بالاستقلال وينقلب على اتفاق الرياض ويجمع أبرز قيادات الانفصال الى «لقاء هام»

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تزامنا مع الذكرى الثانية والخمسين للاستقلال (30 نوفمبر) ، جدد عيدروس الزبيدي اعلانه المطالبة بالانفصال وقال انهم سائرون لاستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة ،حد تعبيره.
وظهر عيدروس رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات في اجتماع وصفه اعلام الانتقالي بالهام اليوم السبت، وقال انه ضم «القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية».
وبحسب المجلس الانتقالي فقد قدم عيدروس خلال الاجتماع، شرحاً موجزاً لنتائج حوار جدة والذي توّج بتوقيع اتفاق الرياض، فيما يخص الجانب العسكري والأمني والمهام والواجبات المسندة لكل منها، (وهو الملف الذي افشلت مليشيات الانتقالي تنفيذ اجراءاته حتى اليوم) .
وفيما يعمد الانتقالي الى عرقلة تنفيذ بنود اتفاق الرياض ؛ زعم عيدروس، أن الحوار مستمر في إطار اللجان العسكرية والأمنية لوضع آلية تنفيذ نقاط اتفاق الرياض ،ً وأن المجلس الانتقالي سيعمل كل ما في وسعه لتسهيل عمل تلك اللجان وإنجاحه لما فيه المصلحة العليا للوطن وحفاظاً على مصالح الأمة ، حد وصفه.
وظهر الى جانب عيدروس الزبيدي شخصيات وقيادات انفصالية ترتدي البزة العسكرية وعليها اعلام الانفصال.