في ذكرى عيد ”الجلاء“.. حزب الاصلاح يعلن موقفا واضحا من ”عدن“ كـ”عاصمة مؤقتة“.. مطالب واشتراطات

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا حزب التجمع اليمني للإصلاح، السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى مراجعة السياسات والمواقف التي تسير بخط معاكس لأهداف ثورة 14 أكتوبر واستقلال البلاد، وإيقاف حظر العمل السياسي في العاصمة المؤقتة عدن.



وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للإصلاح بمناسبة الذكرى الـ52 للاستقلال، إن" الشعب اليمني تعرض لحرب شاملة من قبل مليشيا الحوثي التي أسقطت عاصمته ودولته ولم يتمكن بعد من تجاوز حالة الفوضى التي نتجت عن هذا الانقلاب، الأمر الذي يجعل من أي صراعات أخرى تخدم بالضرورة بقاء شعب كامل بلا دولة ولا نظام ولا عاصمة بكل ما يعني من ضياع الحقوق وفقدان للسيادة".



وأضاف: لقد اختار اليمنيون عدن عاصمة بديلة مؤقتة لهم بعد احتلال عاصمتهم السياسية صنعاء، وكان الشعب اليمني يأمل أن يرى عدن أنموذجاً لمدينة مركزية قد تحولت إلى خلية نحل عامرة بالأمن والاستقرار ومركزاً اقتصادياً جاذباً للاستثمارات، تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن ومهوى أفئدة اليمنيين جميعاً، تغرى وتحفز بقية المحافظات على الانتفاضة ضد مليشيا إيران ومن ثم تتحول إلى محطة انطلاق لتحرير صنعاء وبقية المحافظات التي لا تزال ترزح تحت سيطرة مليشيا الحوثي.



واستطرد قائلاً: إلا أن إثارة الخلافات داخل جبهة الشرعية لم يسمح لذلك أن يحدث رغم أنها خلافات لا يمكن مقارنتها بخلاف اليمنيين مع الإمامة التي تهدد حاضر ومستقبل الجميع دون استثناء .



وأكد الإصلاح على حق المواطن في كامل المناطق المحررة وعلى رأسها عدن أن يشعر بالأمن في مدينته ومحافظته وأن يجد الخدمات الأساسية التي لن تأتي إلا عبر الاستقرار وإخلاء المدن من السلاح لاسيما عدن.



وقال: إن عدن يفترض أن تكون مفتوحة على جميع ابناء الوطن وان تخلو من الانتهاكات التي تنتقص من كرامة الإنسان وان تستعيد الحياة السياسية فيها حيوتها وتتمكن الأحزاب من فتح مقارها وتمارس انشطها.



كما أكد على ضرورة وقف حالة الحظر للعمل السياسي الذي افقد عدن انفتاحها وحولها إلى مكان مغلق على فصيل سياسي واحد وهو ما يفقد الاستقرار الذي ننشده جميعا أول شروطه وأكثرها أهمية، وهي احترام التعددية السياسية وحق التعبير والاختلاف.



واختتم البيان بالتأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض، حتى تتمكن مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، وتوفير الخدمات للمواطنين، وبسط سلطتها لإحلال الأمن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون، وتوحيد الجهود نحو استكمال التحرير واستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي.