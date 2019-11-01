في حدث تاريخي لتركيا... تصريحات هامة لأردوغان

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب"، هو "مشروع سلام إقليمي".

جاء ذلك في كلمة ألقاها السبت خلال مشاركته بولاية أدرنة شمال غربي البلاد، في مراسم ربط خط أنابيب "تاناب" مع خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب".

وأضاف أردوغان في المراسم التي شارك فيها نظيره الأذري إلهام علييف، "إننا نشهد لحظة تاريخية بالنسبة لبلادنا ومنطقتنا".

وشدد بصورة خاصة على أن "تاناب هو مشروع إقليمي ومشروع للسلام"، و أنه "رمز للصداقة المتجذرة بين بلداننا قبل كل شيء".

وأوضح الرئيس التركي أن مشروع "تاناب" هو أهم جزء من ممر الطاقة الممتد من أذربيجان إلى أوروبا بطول 3 آلاف و500 كيلومتر.

وأكد أن "العقلية التي ترى قطرة النفط أثمن من دم الإنسان وحياته لم تجلب السلام والأمن للعالم".

وتابع أردوغان :"تاناب هو المثال الأبرز على الرؤية السلمية لبلادنا".

وأردف: "مضينا قدما في تنفيذ مشروع تاناب كما هو مخطط منذ يونيو 2012 بجهود حثيثة رغم كافة التحديات الداخلية والخارجية والتوترات الإقليمية".

ووضع حجر أساس لـ"تاناب" في مارس/آذار 2017، بحضور رؤساء تركيا، وأذربيجان، وجورجيا جيورجي مارغفيلاشفيلي.

ومن المقرر أن ينقل الخط نحو 16 مليار متر مكعب من الغاز الأذري في المرحلة الأولى (10 مليارات متر مكعب إلى أوروبا، و6 مليارات متر مكعب إلى تركيا)، ويعد من أهم خطوط الغاز الاستراتيجية التي تشرف عليها تركيا.

فيما يمتد خط "تاب" على مسافة 870 كيلومتراً من حقل "شاه دينيز2" الأذري الضخم عبر الأناضول إلى تركيا ودول الاتحاد الاوروبي، وسيتصل مع خط "تاناب" قرب الحدود التركية - اليونانية في منطقة كيبوي.