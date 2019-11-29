بيان صارم وتوجيهات عليا : أمنية مأرب تكشف آخر مستجدات ما حدث في «العرقين» وتحدد هوية «زعيم المخربين» ومصيرهم وتوجه رسائل هامة

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 1225

اصدرت اللجنة الامنية بمحافظة مأرب ، امس الجمعة بيانا هاما ، كشفت فيه تفاصيل ما حدث في منطقة العرقين بمديرية الوادي.

وقالت اللجنة في البيان (اطلع عليه مأرب برس) ان عناصر تخريبية يقودها المدعو هادي مثنى قامت باعمال حرابة وتقطع واعتداء على املاك خاصة وعامة ، فضلا عن استهداف ، نقاط امنية بالاسلحة المتوسطة والثقيلة.

واعلنت امنية مأرب القضاء على تلك العناصر وقالت انها نجحت في التعامل مع تلك الأعمال التخريبية واستعادة الأمن والاستقرار، وتم ضبط عدد من تلك العناصر وإحالتهم إلى الجهات المختصة، ولا تزال عملية ملاحقة الفارين مستمرة لألقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

واشادت اللجنة الأمنية بتعاون رجال قبائل مأرب، وفي مقدمتهم قبيلة عبيدة، مع أجهزة الأمن ورفضهم لتلك المحاولات الفوضوية وحرصهم على الأمن والاستقرار وحقن دماء المواطنين والحفاظ على وحدة الصف واجهاض المخططات المشبوهة التي كانت تسعى بعض الأطراف المتربصة لاستغلالها.

واكدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب أنها لن تسمح لأي جهة مهما كانت وتحت أي مسمى كان الإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين ، متوعدة بأنها سوف تضرب بيد من حديد كل متطاول أو غاشم يرفض الانصياع للنظام والقانون.

فيما يلي ينشر مأرب برس بيان اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب :

وقفت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب في اجتماعها الاستثنائي اليوم الجمعة الموافق 29/11/2019م، أمام تداعيات الأعمال التخريبية التي قامت بها عناصر خارجة عن النظام والقانون بزعامة المدعو هادي مثنى، في منطقة العرقين بمديرية الوادي بمحافظة مأرب.

حيث قامت تلك العناصر بأعمال حرابة وتقطع للمسافرين وقطع الخط الدولي مأرب – حضرموت والاستهداف المباشر للنقاط الأمنية والعسكرية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

كما قامت بالاعتداء ونهب واحراق سيارات وناقلات المواطنين الأبرياء بإطلاق النار المباشر والقذائف، ونتج عن تلك الأعمال الإجرامية استشهاد وجرح عدد من المواطنين، وذلك في محاولة يائسة لوقف الحركة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار والتنمية بمحافظة مأرب، وقد سعت تلك العصابة للتمركز على الخط الدولي مأرب - حضرموت والتمترس في مواقع على الطريق العام للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بزعم أن لهم مطالب لدى الدولة مستخدمين السلاح والعنف والفوضى.

وقد قامت قوات الأمن والجيش بواجباتها الدستورية والقانونية لملاحقة وتعقب تلك العناصر للحفاظ على الأمن العام وحماية الطرق وحفظ السكينة العامة وسلامة المسافرين، وبناء على توجيهات القيادة العليا فقد باشرت الوحدات الأمنية والعسكرية مهامها في التصدي لتلك العناصر الإجرامية التي قامت بالاعتداء على المواطنين واستهداف النقاط الأمنية والعسكرية.

وتشيد اللجنة الأمنية بمستوى اليقظة والاستعداد القوات الأمنية والوحدات العسكرية التي تعاملت مع تلك العصابات بقدر عالٍ من الحرص والحيطة حفاظاً على أرواح الأبرياء ومصالح المواطنين، حيث سعت تلك العناصر للتمترس وسط التجمعات السكانية والاحتماء بالمدنيين، في مسعى منها لخلط الأوراق وإشعال الفتن والفوضى وتوسعة رقعة المواجهات وتوريط الأبرياء، الأمر الذي وضعته القوات الأمنية والعسكرية في الحسبان وتعاملت معه بمسئولية عالية لإفشال تلك المخططات.

وتؤكد اللجنة الأمنية أن الوحدات الأمنية والعسكرية قد نجحت في التعامل مع تلك الأعمال التخريبية واستعادة الأمن والاستقرار، وتم ضبط عدد من تلك العناصر وإحالتهم إلى الجهات المختصة، ولا تزال عملية ملاحقة الفارين مستمرة لألقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

وتشيد اللجنة الأمنية بتعاون رجال قبائل مأرب، وفي مقدمتهم قبيلة عبيدة، مع أجهزة الأمن ورفضهم لتلك المحاولات الفوضوية وحرصهم على الأمن والاستقرار وحقن دماء المواطنين والحفاظ على وحدة الصف واجهاض المخططات المشبوهة التي كانت تسعى بعض الأطراف المتربصة لاستغلالها.

كما توجه اللجنة الأمنية شكرها لكل أبناء محافظة مأرب، ومواقفهم الوطنية وانحيازهم إلى جانب الدولة لفرض هيبة النظام والقانون وتحقيق الاستقرار والسكينة العامة.

وتثمن اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب مواقف وأدوار الأشقاء في المملكة العربية السعودية لوقوفهم ومساندتهم لمحافظة مأرب، ودعم واسناد الأجهزة الأمنية والعسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المحافظة.

كما تؤكد اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب أنها لن تسمح لأي جهة مهما كانت وتحت أي مسمى كان الإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين. كما تؤكد أنها سوف تضرب بيد من حديد كل متطاول أو غاشم يرفض الانصياع للنظام والقانون.

وتعبر اللجنة الأمنية عن تعازيها لأسر وذوي الشهداء من المواطنين الذين وقعوا ضحية هذه الاعمال الإرهابية، وكذلك لأسر وذوي الشهداء من منتسبي الجيش والأمن الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وأمنه واستقراره.

التحية لكل الرجال الأوفياء في كل موقع وجبهة، ولكل رجال الجمهورية والثورة.

الرحمة للشهداء الأبرار .. الشفاء للجرحى .. المجد للوطن.

صادر عن اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب

الجمعة 29/11/2019م