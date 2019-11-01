شاهد : تعز تقول كلمتها في عيد الاستقلال والاحزاب تتحد وتعلن موقفا واحدا وتصدر بيانا مهما

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شهدت مدينة تعز، صباح اليوم السبت، مظاهرة شعبية حاشدة، احتفاءا بالذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال الذي يصادف اليوم السبت 30 نوفمبر ، واستجابة للدعوة التي وجهتها الاحزاب السياسية في المحافظة.

وردد المتظاهرون الذين جابوا شوارع المدينة هتافات تعمق الوحدة اليمنية وتعبر عن وحدة الجسد والمشروع بين الشعب والجيش الوطني.

ورفع المتظاهرون لافتات وصور ترفض الانقلاب وتؤيد مشروع الوطن الاتحادي الجامع وتساند الشرعية.

وفي بيان صادر عن التحالف الوطني للاحزاب والقوى السياسية في تعز،أكد ان الاحتفال المعبر عن كافة القوى السياسية بهذه المناسبة العظيمة جاء لتاكيد تمسكنا الواعي بأهداف ثوراتنا ووفاء لشهدائنا وتاكيد للعالم أجمع أن اليمن لن تكسر ولن تختزل في فرد أو سلالة.

وأضاف" نؤكد على وحدة قوى تعز وأبنائها لانجاز أهداف الثورات اليمنية وفي مقدمتها ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين والتمسك بروح 30 نوفمبر والـ 11فبراير وإحترام تعدد الأراء وتعظيم وإعلاء حرية الرأي باعتبارها أسس تجمع قوانا وتوحد وجهتنا في إطار الثوابت الوطنية وسيبقي هدفنا الاعلاء من شان المصلحة العليا للوطن.

وأكد التحالف الوطني للاحزاب السياسية عزمه على حشد كافة الطاقات والعمل كفريق واحد لانجاز الاولويات وفي مقدمتها إستكمال التحرير وإستعادة الدولة وبناء ثقافة سياسية وقيم ديمقراطية تحترم التعدد وتصنع الهدف العام.

وجدد البيان دعمه ومساندته للسلطة المحلية والجيش الوطني والأجهزة الامنية لتحقيق التحرير والبناء وترسيخ الامن والاستقرار وتطوير وتفعيل المؤسسات الحكومية، واستمرار معركة التحرير حتى إسقاط الإنقلاب واستعادة الدولة.

وثمن التحالف السياسي مواقف دول التحالف العربي في دعم المعركة المصيرية في اليمن لإسقاط الانقلاب وإستعادة الشرعية.

واكد البيان على وحدة الصف والعمل إنطلاق من المشتركات وحسن إدارة الخلافات السياسية بما يخدم تعز ومشروعها الوطني على قاعدة الشراكة الوطنية.