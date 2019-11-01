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محافظ يمني يمهل الحكومة 48 ساعة ويهدد

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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أمهل محافظ محافظة شبوة اليوم السبت ،وزارة المالية في الحكومة اليمنية ، 48 ساعة لاستكمال إجراءات صرف مخصص شركة اجريكو ومستحقات ديزل كهرباء شبوة.

 وقال المحافظ محمد صالح بن عديو ان ذلك يأتي وفق توجيهات اصدرها رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بهذا الشأن.

وهدد محافظ شبوة بايقاف إنتاج وتصدير النفط من محافظة شبوة اذا لم يتم صرف تلك المخصصات .

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