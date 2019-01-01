هذا ما ينوي أنصار صالح القيام به يوم ذكرى مقتله .. الحوثيون يكشفون عن تحركات بصنعاء ومصدر في المؤتمر يعلن عن ترتيبات

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام، عن ترتيبات يجريها الحزب لعقد فعاليات جماهيرية في ذكرى مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مطلع الشهر القادم.

وافاد المصدر: بأن "لجنة تحضيرية في مديرية المخا (غربي تعز) تجري التحضيرات النهائية لإحياء الذكرى الثانية لرحيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في الـ2 من ديسمبر القادم.

ونقلت "عكاظ" عن المصدر قوله: " إنهم يعتزمون إقامة فعاليات في المخا وعدد من المحافظات اليمنية بينها العاصمة صنعاء في ذكرى رحيل صالح، ولم يستبعد المصدر أن تشهد صنعاء انتفاضة جديدة في ذلك التوقيت إذا تعنت الحوثيون وحاولوا الاعتداء على أنصار الحزب".

يأتي ذلك وسط أجواء متوترة وخلافات بين قيادات حزب المؤتمر ـ جناح صنعاء ـ ومليشيا الحوثي، التي منعت قبل أيام قيادة حزب المؤتمر من لقاء المبعوث الأممي وفرضت على قياداته حصاراً مشدداً.

وقتل الرئيس السابق ورئيس حزب المؤتمر السابق "علي عبدالله صالح"، في الرابع من ديسمبر من العام 2017م، على يد الحوثيين ، حلفائه السابقين.

الى ذلك تحدثت مصادر حوثية، عن أنّ هناك مخاوف من اندلاع احتجاجات في صنعاء في الذكرى الثانية لمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، لتنديد بالأوضاع السيئة التي يمر بها السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وبحسب المصادر فان جماعة الحوثي رصدت تحضيرات لاحتجاجات شبه منظمة للنساء وربما الرجال في صنعاء، وقالت إنّ الجماعة ستعتقل كل من يشارك، وانه : "لا يمكن السماح بتكرار احتجاجات مثل التي تشهدها إيران أو العراق أو لبنان، نحن في حالة حرب ولا يمكن السماح بها مطلقًا".