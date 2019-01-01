ظهور فيروس خطير في محافظة يمنية لأول مرة وهذه اعراضه وكيف ينتقل

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صرّح مسؤول طبي في تعز اليمنية، السبت، بظهور فيروس "غرب النيل" في أوساط بعض سكان المحافظة الأكثر اكتظاظا في البلاد، التي تشهد حربا منذ نحو 5 أعوام.
وفي تصريح للأناضول، قال المسؤول بوزارة الصحة، إن الفيروس ظهر مؤخرا في عدة مناطق بمحافظة تعز، مشيرا أن هذا الظهور يعد للمرة الأولى في اليمن بشكل عام.
وقال إنه "تم التأكد من وجود عدد من المصابين بالمرض، أثناء تلقيهم العلاج في مراكز صحية بمدينة تعز، غير أنه لا توجد حتى الآن إحصائية محددة حول عدد المصابين".
ولفت إلى أن "مكتب الصحة بالمحافظة قام بحملة رش ضبابي لمكافحة البعوض في مختلف أحياء المدينة، في إطار الإجراءات التي ستحد من انتشار الفيروس".
ويأتي ظهور الفيروس، في ظل استمرار انتشار وباء "حمى الضنك" في تعز، الذي أدى إلى وفاة 10 أشخاص، مع تسجيل 10 آلاف حالة يشتبه إصابتها بالوباء منذ بداية 2019، بحسب المصدر.
ووفق منظمة الصحة العالمية، ينتقل فيروس "غرب النيل" إلى البشر عن طريق لدغات البعوض الحامل للعدوى، ويمكن أن يتسبّب في الإصابة بمرض عصبي.
غير أنه لا تظهر أي أعراض على نحو 80 بالمئة من المصابين بالعدوى، فيما يصاب البعض بالحمى والصداع والتعب والأوجاع الجسدية والغثيان والتقيؤ والطفح الجلدي في بعض الأحيان، وتورم الغدد اللمفاوية.
ويعاني القطاع الصحي في اليمن، تدهورا حادا جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.