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العراق أول المتأهلين واليمن تودع

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص
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ضمنت العراق التأهل الى الدور القادم من بطولة كأس الخليج العربي (نصف النهائي) بعد فوزها على الامارات امس الجمعة 2-0 .

وحصدت العراق النقطة السادسة بعد فوزين متتالين على قطر والامارات .

وفي المباراة الثانية ودعت اليمن البطولة رسميا بعد تلقيها الخسارة الثانية امام قطر وبنتيجة كبيرة 6-0.

وكانت اليمن قد خسرت من الامارات في المباراة الاولى 3-0 .

وبعد ان تأهلت العراق رسميا كأول المتأهلين عن المجموعة الاولى يحتدم الصراع بين قطر والامارات على البطاقة الثانية حيث سيلتقي المنتخبان بعد غدا الاثنين فيما تواجه العراق اليمن .

واليوم تواجه الكويت عمان وتلتقي السعودية البحرين لحساب المجموعة الثانية التي يتصدرها الازرق الكويتي.

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