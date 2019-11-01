العراق أول المتأهلين واليمن تودع

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ضمنت العراق التأهل الى الدور القادم من بطولة كأس الخليج العربي (نصف النهائي) بعد فوزها على الامارات امس الجمعة 2-0 .
وحصدت العراق النقطة السادسة بعد فوزين متتالين على قطر والامارات .
وفي المباراة الثانية ودعت اليمن البطولة رسميا بعد تلقيها الخسارة الثانية امام قطر وبنتيجة كبيرة 6-0.
وكانت اليمن قد خسرت من الامارات في المباراة الاولى 3-0 .
وبعد ان تأهلت العراق رسميا كأول المتأهلين عن المجموعة الاولى يحتدم الصراع بين قطر والامارات على البطاقة الثانية حيث سيلتقي المنتخبان بعد غدا الاثنين فيما تواجه العراق اليمن .
واليوم تواجه الكويت عمان وتلتقي السعودية البحرين لحساب المجموعة الثانية التي يتصدرها الازرق الكويتي.