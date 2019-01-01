تسجيل أول إضراب وعصيان مدني في العاصمة صنعاء في ذكرى مقتل صالح.. مخاوف حوثية من اندلاع احتجاجات غاضبة تحركات حوثية لاهدار دم فنان يمني شهير فوضى حوثية وعبث غير مسبوق يطال جامعة صنعاء هل اقترب السلام في اليمن؟ حزب داوود أوغلو.. يجري وضع اللمسات الأخيرة ولن يتأخر تأسيسه إلى 2020 طريقة توقيع محمد بن سلمان تحدث ضجة في السعودية ... شاهد أحزاب «تعز»تدعوا أبناء المحافظة للمشاركة الفاعلة في المسيرة الجماهيرية يوم غداً وتحدد الساحات لماذا ازدهرت ملابس المحجبات في صناعة الموضة الغربية؟ السعودية... الجميع يحتفي بالحدث الأبرز غدا وقائد الحرس يهنئ الملك
كشف قيادي حوثي، عن أنّ هناك مخاوف من اندلاع احتجاجات في صنعاء في الذكرى الثانية لمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، لتنديد بالأوضاع السيئة التي يمر بها السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
ونقلت وسائل إعلام يمنية عن القيادي الحوثي - دون أن تسميه - القول إنّ جماعته رصدت تحضيرات لاحتجاجات شبه منظمة للنساء وربما الرجال في صنعاء، وقال إنّ الجماعة ستعتقل كل من يشارك، وقال: "لا يمكن السماح بتكرار احتجاجات مثل التي تشهدها إيران أو العراق أو لبنان، نحن في حالة حرب ولا يمكن السماح بها مطلقًا". وخلال الأسابيع الماضية، عقد مسؤولو المديريات الحوثيون اجتماعًا لمواجهة التحركات التي تدعو للتظاهر ومراقبة أي تجمعات في الأحياء للموالين لحزب المؤتمر الشعبي العام، حسبما كشف المصدر.
وقال القيادي إنَّ اجتماعات أخرى عقدها المسؤولون الحوثيون لتنظيم العمل الإعلامي والخطاب الموجهة خلال الأسبوع المقبل، وإلقاء اللوم على الحكومة المعترف بها دوليًّا بالتدهور الاقتصادي والإنساني. وحسب القيادي، فإنّ الحوثيين يرون أن المجتمع اليمني لن ينتفض في ظل الحرب الحالية، لكن الضغوط الاقتصادية والإنسانية قد تولد الانفجار وهو ما تخشاه الجماعة.
ويخشى الحوثيون من تكرار الانتفاضات في العراق ولبنان وإيران، حيث تحولت المطالب الاقتصادية إلى مطالب سياسية لإسقاط الأنظمة الموالية لنظام الحكم في طهران.
وفي ديسمبر 2017 قَتل الحوثيون علي عبدالله صالح بعد اشتباكات دامت أياماً في صنعاء، بعد أن حاول "صالح" تبديل ولائه من الحوثيين إلى التحالف الذي تقوده السعودية.
ولم يتسلم الموظفون الحكوميون في مناطق الحوثيون رواتبهم منذ 2017، فيما يرى السكان أن القادة الحوثيون يزدادون ثراءً.