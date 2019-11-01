حزب داوود أوغلو.. يجري وضع اللمسات الأخيرة ولن يتأخر تأسيسه إلى 2020

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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ذكرت وكالة رويترز، الجمعة، أن رئيس وزراء تركيا السابق، أحمد داوود أوغلو، سيشكل حزبا جديدا، خلال أسابيع.

وشغل داوود أوغلو منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يوجه انتقادات لحزب العدالة والتنمية.

وقال المصدر الذي يشارك في تأسيس الحزب لرويترز: “من المتوقع أن يقدم الحزب الجديد الذي يشكله داوود أوغلو طلبه إلى وزارة الداخلية، وأن يتأسس رسميا خلال أسابيع قليلة”.

وأضاف أنه “يجري وضع اللمسات الأخيرة على الحزب الجديد ولن يتأخر تأسيسه إلى 2020”.

وأوضح المصدر أنه “تم تأجير المباني ومقر في أنقرة ومركز مؤقت في إسطنبول”.

وفي 13 سبتمبر الماضي، أعلن داوود أوغلو تقديم استقالته من حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ عام 2002، وقال في ذلك الوقت، إن الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل البلاد، ولم يعد يسمح بالحوار الداخلي فيه.

ووفق المصدر الذي تحدث لرويترز، فإن بعض الشخصيات السياسية السابقة، وعددا من المسؤولين الكبار في القطاع العام سيلعبون أدوارا مهمة في حزب أوغلو.

وفي الأسبوع الجاري، قال نائب رئيس الوزراء السابق، علي باباجان الذي استقال من حزب العدالة والتنمية في يوليو، إنه يأمل في تشكيل حزب سياسي جديد بحلول نهاية العام .

وباباجان عضو مؤسس في حزب العدالة والتنمية، وشغل منصب وزير الاقتصاد، ثم منصب وزير الخارجية، قبل أن يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في عام 2009، وهو المنصب الذي استمر في شغله حتى عام 2015.