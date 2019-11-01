طريقة توقيع محمد بن سلمان تحدث ضجة في السعودية ... شاهد

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - سبوتنيك

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اهتم العديد من مستخدمي موقع "تويتر" ووسائل إعلام، بطريقة توقيع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في سجل كبار الزوار بقصر الوطن في أبوظبي.

وعبر الكثيرون عن إعجابهم بخط ولي العهد السعودي، في الكلمة التي تركها في سجل الزيارات في أبوظبي، وذلك خلال زيارته الأخيرة للإمارات العربية المتحدة.

وكتب ولي العهد السعودي في كلمته بالسجل: ""أخوكم.. محمد بن سلمان بن عبد العزيز"، كما تمنى تحقيق التكامل بين السعودية والإمارات، وفقا لتوجيهات قيادتيها.

وتمنى أحد مستخدمي "تويتر" أن يتمكن من تقليد توقيع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

فيما وصف مغرد آخر انطباعاته عن توقيع محمد بن سلمان وكلمته في السجل بالقول: "خط جميل .. توقيع أجمل .. ثقة تامة.. شخصية متميزة.. منظمة.. طموح.. همة عالية".