آخر الاخبار

طريقة توقيع محمد بن سلمان تحدث ضجة في السعودية ... شاهد أحزاب «تعز»تدعوا أبناء المحافظة للمشاركة الفاعلة في المسيرة الجماهيرية يوم غداً وتحدد الساحات لماذا ازدهرت ملابس المحجبات في صناعة الموضة الغربية؟ السعودية... الجميع يحتفي بالحدث الأبرز غدا وقائد الحرس يهنئ الملك هذه أسباب حرق القنصليات الإيرانية بالعراق بسبب ما فعله في الرياض... مطرب عراقي يشن هجوما على ماجد المهندس مقاتل «حوثي» يظهر وهو بكامل صحته بعد أشهر من مقتله أمنية «مأرب» تعلن الإنتصار على العناصر التخريبية..بيان هام طالبت بصواريخ باليستية يمكنها حمل رؤوس نووية .. اثيوبيا تطالب بتأمين سد النهضة بصواريخ فرنسية .. وتدخل سعودي لحل الخلافات إصابة الكاحل تبعد نجم ليفربول عن الملاعب حتى نهاية العام

سبأفون .. أصالة وتواصل

طريقة توقيع محمد بن سلمان تحدث ضجة في السعودية ... شاهد

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - سبوتنيك
عدد القراءات 163

اهتم العديد من مستخدمي موقع "تويتر" ووسائل إعلام، بطريقة توقيع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في سجل كبار الزوار بقصر الوطن في أبوظبي.

وعبر الكثيرون عن إعجابهم بخط ولي العهد السعودي، في الكلمة التي تركها في سجل الزيارات في أبوظبي، وذلك خلال زيارته الأخيرة للإمارات العربية المتحدة.

وكتب ولي العهد السعودي في كلمته بالسجل: ""أخوكم.. محمد بن سلمان بن عبد العزيز"، كما تمنى تحقيق التكامل بين السعودية والإمارات، وفقا لتوجيهات قيادتيها.

وتمنى أحد مستخدمي "تويتر" أن يتمكن من تقليد توقيع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

فيما وصف مغرد آخر انطباعاته عن توقيع محمد بن سلمان وكلمته في السجل بالقول: "خط جميل .. توقيع أجمل .. ثقة تامة.. شخصية متميزة.. منظمة.. طموح.. همة عالية".

 
إقراء أيضاً
السعودية... الجميع يحتفي بالحدث الأبرز غدا وقائد الحرس يهنئ الملك
هذه أسباب حرق القنصليات الإيرانية بالعراق
طالبت بصواريخ باليستية يمكنها حمل رؤوس نووية .. اثيوبيا تطالب بتأمين سد النهضة بص
الاحتفالات تعم ساحات المدن العراقية .. فرحة وابتهاجا
اتفاقية تركية-ليبية.. كيف ستغير في مجريات الصراع هناك؟
قطر تتسلم رسالة من عمان وسط تقارير عن الزيارة السرية إلى السعودية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس