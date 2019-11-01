طريقة توقيع محمد بن سلمان تحدث ضجة في السعودية ... شاهد أحزاب «تعز»تدعوا أبناء المحافظة للمشاركة الفاعلة في المسيرة الجماهيرية يوم غداً وتحدد الساحات لماذا ازدهرت ملابس المحجبات في صناعة الموضة الغربية؟ السعودية... الجميع يحتفي بالحدث الأبرز غدا وقائد الحرس يهنئ الملك هذه أسباب حرق القنصليات الإيرانية بالعراق بسبب ما فعله في الرياض... مطرب عراقي يشن هجوما على ماجد المهندس مقاتل «حوثي» يظهر وهو بكامل صحته بعد أشهر من مقتله أمنية «مأرب» تعلن الإنتصار على العناصر التخريبية..بيان هام طالبت بصواريخ باليستية يمكنها حمل رؤوس نووية .. اثيوبيا تطالب بتأمين سد النهضة بصواريخ فرنسية .. وتدخل سعودي لحل الخلافات إصابة الكاحل تبعد نجم ليفربول عن الملاعب حتى نهاية العام
اهتم العديد من مستخدمي موقع "تويتر" ووسائل إعلام، بطريقة توقيع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في سجل كبار الزوار بقصر الوطن في أبوظبي.
وعبر الكثيرون عن إعجابهم بخط ولي العهد السعودي، في الكلمة التي تركها في سجل الزيارات في أبوظبي، وذلك خلال زيارته الأخيرة للإمارات العربية المتحدة.
وكتب ولي العهد السعودي في كلمته بالسجل: ""أخوكم.. محمد بن سلمان بن عبد العزيز"، كما تمنى تحقيق التكامل بين السعودية والإمارات، وفقا لتوجيهات قيادتيها.
وتمنى أحد مستخدمي "تويتر" أن يتمكن من تقليد توقيع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
فيما وصف مغرد آخر انطباعاته عن توقيع محمد بن سلمان وكلمته في السجل بالقول: "خط جميل .. توقيع أجمل .. ثقة تامة.. شخصية متميزة.. منظمة.. طموح.. همة عالية".