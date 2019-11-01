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أحزاب «تعز»تدعوا أبناء المحافظة للمشاركة الفاعلة في المسيرة الجماهيرية يوم غداً وتحدد الساحات

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 صباحاً / غرفة الأخبار
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دعت أحزاب التحالف الوطني بمحافظة تعز، جميع أبناء المحافظة إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة الجماهيرية يوم غد السبت بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسون للاستقلال الوطني ( 30 نوفمبر 

 

وأشار التحالف الوطني في بلاغ له أن المسيرة ستنطلق من جولة العواضي بشارع جمال وصولا إلى مقر المحافظة المؤقت ( شركة النفط. 

 

وأهاب بالجميع المشاركة الفاعلة لإحياء هذه المناسبة المجيدة والخالدة في نفوس اليمنيين

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