طريقة توقيع محمد بن سلمان تحدث ضجة في السعودية ... شاهد أحزاب «تعز»تدعوا أبناء المحافظة للمشاركة الفاعلة في المسيرة الجماهيرية يوم غداً وتحدد الساحات لماذا ازدهرت ملابس المحجبات في صناعة الموضة الغربية؟ السعودية... الجميع يحتفي بالحدث الأبرز غدا وقائد الحرس يهنئ الملك هذه أسباب حرق القنصليات الإيرانية بالعراق بسبب ما فعله في الرياض... مطرب عراقي يشن هجوما على ماجد المهندس مقاتل «حوثي» يظهر وهو بكامل صحته بعد أشهر من مقتله أمنية «مأرب» تعلن الإنتصار على العناصر التخريبية..بيان هام طالبت بصواريخ باليستية يمكنها حمل رؤوس نووية .. اثيوبيا تطالب بتأمين سد النهضة بصواريخ فرنسية .. وتدخل سعودي لحل الخلافات إصابة الكاحل تبعد نجم ليفربول عن الملاعب حتى نهاية العام
دعت أحزاب التحالف الوطني بمحافظة تعز، جميع أبناء المحافظة إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة الجماهيرية يوم غد السبت بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسون للاستقلال الوطني ( 30 نوفمبر
وأشار التحالف الوطني في بلاغ له أن المسيرة ستنطلق من جولة العواضي بشارع جمال وصولا إلى مقر المحافظة المؤقت ( شركة النفط.
وأهاب بالجميع المشاركة الفاعلة لإحياء هذه المناسبة المجيدة والخالدة في نفوس اليمنيين