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بالفيديو.. مذيعة عراقية تبكي على الهواء أثناء قراءتها نبأ استقالة عبد المهدي

السبت 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مذيعة عراقية وهي تبكي في البث الحي أثناء قراءتها نبأ إعلان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، نيته ترك منصبه.

وأثار هذا الفيديو من نشرة إخبارية في قناة "الشرقية" تفاعلا واسعا لدى رواد "تويتر"، وطرح كثيرون منهم تفسيرات مختلفة لسبب بكاء الإعلامية.

ورجح أحد المغردين أن المذيعة "تذرف الدموع حزنا على دماء الشهداء" الذين قتلوا برصاص قوات الأمن خلال المظاهرات المتواصلة في البلاد منذ مطلع أكتوبر، وتجاوز عددهم 400 شخص.

وأعلن عبد المهدي اليوم عن نيته تقديم طلب رسمي للاستقالة إلى مجلس النواب، استجابة لدعوة المرجع الديني الأعلى في البلاد، علي السيستاني.

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