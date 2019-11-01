مقاتل «حوثي» يظهر وهو بكامل صحته بعد أشهر من مقتله

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ظهر مقاتل حوثي وهو بكامل بصحته ضمن عدد من الأسرى المفرج عنهم من قبل التحالف العربي، أمس الخميس، بعد أشهر من إعلان المليشيا مقتله.
ووصل "عبدالله محمد عبدالله المثنى" ـ من أبناء محافظة حجةـ ، إلى مطار صنعاء، على متن طائرة قادمة من السعودية ضمن 128 أسير حوثي أفرج عنهم التحالف العربي .
وتحولت حياة عائلة "محمد المثنى" إلى جحيم بعدما أعلنت المليشيا مقتل ابنهم "عبدالله " في جبهة الحدود أواخر مارس الماضي، وأجبرت أسرته على دفع بافراد جدد في للقتال في صفوفها.
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الثلاثاء، مبادرة إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى المليشيات الحوثية، ضمن مساعي دعم جهود حل الأزمة في اليمن وتنفيذ ملف تبادل الأسرى والمختطفين أحد ملفات اتفاق ستوكهولم، الذي تماطل مليشيا الحوثي في تنفيذه منذ قرابة عام.
وتكررت حوادث ظهور مقاتلين حوثيين أحياء بعد إعلان المليشيا مقتلهم وتشييعهم ودفنهم في مراسيم صاخبة تقيمها المليشيا دون تمكين أسرهم من التحقق من هوياتهم.