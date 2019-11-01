ملياردير إماراتي يستحوذ على دار أزياء إيطالية شهيرة

الجمعة 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 342

قال الملياردير الإماراتي، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية الإماراتية، حسين سجواني، إن شركته "فيجن للاستثمار" اشترت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "روبرتو كافالي".

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فقد كانت الشركة أفضل مزايد منافس على الاستحواذ على العلامة التجارية التي نشأت في فلورنسا الإيطالية.

ونقلت عن سجواني قوله إن العملية تمت بشكل سلس وسريع، وإن الإدارة الجديدة ستعمل على ضمان الاستقرار في الشركة.

وكانت العلامة التجارية "روبرتو كافالي" سابقاً تحت سيطرة شركة "كليسيدرا" الإيطالية.