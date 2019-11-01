إسقاط مروحية أباتشي سعودية في الحد الجنوبي.. صواريخ جديدة تصل يد المليشيات الحوثية

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قالت المليشيات الحوثية اليوم إن قواتها تمكنت من إسقاط مروحية عسكرية سعودية ومقتل طاقمها المؤلف من شخصين.
وصرح المتحدث باسم المليشيات يحيى سريع للصحفيين أن الطائرة من طراز "إيه إتش-64 أباتشي" أسقطت صباح اليوم بـ"صاروخ أرض-جو بتقنية جديدة سيُكشف عنها لاحقا" أثناء "قيامها بأعمال عدائية" في منطقة مجازة قبالة عسير واحترقت بالكامل.
ولفت سريع إلى أن عملية إسقاط المروحية موثقة بالصوت والصورة بعدسة الإعلام الحربي التابع للحوثيين.
وحتى اللحظة لم يصدر عن التحالف أي تعليق حول مزاعم الحوثيين.
ماهي طائرة إيه إتش-64 أباتشي:
(بالإنجليزية: AH-64 Apache) هي مروحية هجوم أمريكية من إنتاج شركة بوينغ، وتعد طائرة الهجوم الرئيسية للجيش الأمريكي.
وتتميز الأباتشي بأنها مروحية هجومية عالية التسليح، ذات ردود أفعال سريعة، بإمكانها أن تهاجم من مسافات قريبة أو في العمق، بحيث تكون قادرة على التدمير، والإخلال بقوات العدو.
وهي قادرة على العمل ليلا ونهارا وفي بجميع الظروف المناخية. والأباتشي مسلحة بصواريخ هيلفاير الخارقة للدروع وهي مجهزة بمدفع رشاش إم230 بعيار 30مم، وصواريخ الهايدرا 70 (مقاس 2.75 إنش) الفعالة تجاه أنواع مختلفة من الأهداف. طائرة الأباتشي قادرة على الصمود في مواجهات عنيفة، حيث تستطيع الاستمرار في العمل حتى بعد الإصابة بطلقات 23مم في مناطقها الحساسة.