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الداخلية الكويتية توجه تحذيرا إلى المواطنين

الجمعة 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات
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وجهت وزارة الداخلية في الكويت، مساء أمس، تحذيرا إلى المواطنين في البلاد، من طقس اليوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونأ" إن وزارة الداخلية دعت المواطنين إلى توخي الحیطة والحذر لعدم استقرار الأحوال الجویة في البلاد.

وأضافت أن الوزارة ناشدت المواطنين في بیان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، المواطنين اتخاذ جمیع تدابیر الأمن والسلامة في مثل ھذه الأحوال، وعدم التردد في الاتصال على ھاتف الطوارئ رقم 112.

وأشارت الوزارة إلى أن الأجھزة الأمنیة المیدانیة المعنیة تعمل على مدار الساعة لتقدیم كل المساعدات الأمنیة والمروریة والإنسانیة.

جدير بالذكر أن إدارة الأرصاد الجویة الكویتیة كانت أفادت، أمس الخميس، بأن البلاد تشھد فرصة أمطار متفرقة قد تكون رعدیة أحیانا مع استمرار فرص الأمطار، الیوم الجمعة، على فترات متفاوتة لاسیما على المناطق الساحلیة والجزر.

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