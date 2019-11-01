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روسيا تعلن موقفها من إطلاق السعودية سراح 200  أسير من الحوثيين

الجمعة 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مارب
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رحبت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بإطلاق "التحالف العربي"، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، سراح 200 أسير من الحوثيين".

وقالت الخارجية، في بيان لها، "ترحب موسكو بمثل هذه الخطوات من قبل الأطراف المتنازعة في اليمن".

وتابع البيان "نحن نفترض أنها تساعد في تخفيف حدة المشاكل الإنسانية التي لا تزال قائمة في اليمن، وخلق جو ضروري للغاية في الواقع اليمني الحالي لبناء الثقة والتحرك نحو تسوية سياسية ودبلوماسية".

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، صرح الثلاثاء الماضي، بأن "قيادة التحالف قررت وبمبادرة منها إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى المليشيا الحوثية".

وذكر العقيد المالكي أن ذلك يأتي "انطلاقا من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول".

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