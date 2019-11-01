صاروخ عابرا للقارات يصيب هدفه بنجاح .. والعملية توثق بالفيديو شاهد لحظة انطلاقته المخيفة إسرائيل تستعين برأي مفتي مصر السابق في موضوع يثير رعب اليهود واكتسح العالم العربي والإسلامي الداخلية الكويتية توجه تحذيرا إلى المواطنين روسيا تعلن موقفها من إطلاق السعودية سراح 200 أسير من الحوثيين الباحث فاروق ثابت يحصل على الدكتوراه من جامعة (LUCT)الماليزية برشلونة 120 عامًا من النجاحات والإبداع مباراة نارية بين العراق والامارات ولقاء الفرصة الاخيرة بين اليمن وقطر «التوقيت والقنوات الناقلة» الحكومة اليمنية تستجيب لتوجيهات الميسري «قاهر الروافض» يرهب الحوثيين في صنعاء «الإجراءات الأحادية الحوثية »... إدمان يبدد الوقت ويرسّخ الانقلاب
حصل الباحث فاروق ثابت ،على درجة الدكتوراة في ادارة المؤسسات الصحفية في اليمن من جامعة (LUCT) الماليزية.
وتطرق البحث الى العوامل المؤثرة على اداء الصحفيين في اليمن باستخدام الرضا الوظيفي كعامل وسيط بين الاداء و المدراء و رواتب واجور الصحفيين و بيئة العمل داخل المؤسسات الصحفية الرسمية.
وتعد الدراسة اول جهد تجريبي في اليمن بمنهجية متعددة النظريات ، ونموذج متعدد الابعاد مرتبط بستة عوامل في مؤسسات الصحافة اليمنية باسهام فعال مع الرضا الصحفي كعامل وسيط باستخدام نظريتي "العاملين" و" العدالة.
واعتبر اكاديميون في مجال الادارة و الاعلام في اليمن ان البحث يعد اضافة نوعية لدراسة مشاكل الصحفيين وارتباطها في الاداء ،كما لاقى البحث اشادة لجنة المناقشة كأول بحث في مجال ادارة الاعلام في اليمن..
كما نشر الباحث ثابت، اوراق علمية مرتبطة بالبحث في مجلات علمية محكمة اضافة الى المشاركة في مؤتمرات دولية.