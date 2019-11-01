الباحث فاروق ثابت يحصل على الدكتوراه من جامعة (LUCT)الماليزية

الجمعة 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مارب

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حصل الباحث فاروق ثابت ،على درجة الدكتوراة في ادارة المؤسسات الصحفية في اليمن من جامعة (LUCT) الماليزية.

وتطرق البحث الى العوامل المؤثرة على اداء الصحفيين في اليمن باستخدام الرضا الوظيفي كعامل وسيط بين الاداء و المدراء و رواتب واجور الصحفيين و بيئة العمل داخل المؤسسات الصحفية الرسمية.

وتعد الدراسة اول جهد تجريبي في اليمن بمنهجية متعددة النظريات ، ونموذج متعدد الابعاد مرتبط بستة عوامل في مؤسسات الصحافة اليمنية باسهام فعال مع الرضا الصحفي كعامل وسيط باستخدام نظريتي "العاملين" و" العدالة.

واعتبر اكاديميون في مجال الادارة و الاعلام في اليمن ان البحث يعد اضافة نوعية لدراسة مشاكل الصحفيين وارتباطها في الاداء ،كما لاقى البحث اشادة لجنة المناقشة كأول بحث في مجال ادارة الاعلام في اليمن..

كما نشر الباحث ثابت، اوراق علمية مرتبطة بالبحث في مجلات علمية محكمة اضافة الى المشاركة في مؤتمرات دولية.