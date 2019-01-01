برشلونة 120 عامًا من النجاحات والإبداع

الجمعة 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- وكالات

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إهتمام كبير في كتالونيا بإحتفال برشلونة بمرور 120 عامًا على تأسبس النادي، الذي يعد من أشهر أندية أوروبا، ويحظى بشعبية جارفة حول العالم.

ويعتبر نادي برشلونة أحد أهم الكيانات في كتالونيا، لما حققه من إنجازات، ومر عليه من كوادر عظيمة ومضيئة.

يعتبر المليونير السويسري الشهير خوان جامبر بالإعلان هو المؤسس لنادي برشلونة، بعدما أعلن عن رغبته في تكوين فريق كرة قدم في كتالونيا وإستجاب بعض من اللاعبين والشبان.

بدأ نادي برشلونة بالمشاركة في كأس بطولات كتالونيا وكأس الملك، وكانت أول مباراة رسمية للفريق في كأس أسبانيا ضدر يال مدريد 13 مايو 1902 وفاز برشلونة 3-1

يعتبر بيب جوارديولا المدرب الأبرز في العهد الحديث لبرشلونة، حيث حقق النادي مع بب 14 بطولة في أربعة أعوام لتكون أعظم فترة لأي فريق في تاريخ اللعبة منها سداسية تاريخية 2009 .

حقق برشلونة طول مسيرته 91 بطولة رسمية بحسب الحسابات الرسمية للإتحاد الأسباني والأوروبي والدولي (25 لقب لليجا وخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا و30 مرة بطلا لكأس ملك أسبانيا ولقبين لكأس الدوري و13 لقبا لكأس السوبر الاسباني و5 ألقاب للسوبر الأوروبي ووثلاثة ألقاب لكأس العالم للأندية وأربعة ألقاب كأس الكئوس الأوروبية).

جدير بالذكر أن عشاق البلوجرانا يحتفلون اليوم بذكرى فوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 5/0، التي حدثت 2010 وفوز رونالدينيو 2005 وهدف زلاتان إبراهيموفيتش الرائع ضد ريال مدريد 2009 .