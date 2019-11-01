مباراة نارية بين العراق والامارات ولقاء الفرصة الاخيرة بين اليمن وقطر «التوقيت والقنوات الناقلة»

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تلتقي العراق، الامارات ،مغرب اليوم الجمعة (5:30) في المباراة الاولى لحساب الجولة الثانية لمنتخبات المجموعة الاولى في بطولة كأس الخليج.
ويدخل المنتخبان المباراة لحسم صدراة المجموعة وضمان التأهل الى الدور القادم بنسبة كبيرة.
وفازت العراق على قطر 2-1 فيما تغلبت الامارات على اليمن 3-0.
وفي المباراة الثانية ستلتقي قطر اليمن الساعة 8:00 بتوقيت مكة، وكلا المنتخبين يبدأن اللقاء برصيد خالي من النقاط .
ويسعى منتخب قطر لتعويض خسارته امام العراق بفوز كبير على اليمن ، فيما هدف المنتخب اليمني تقديم اداء افضل من الاداء الذي ظهر عليه امام الامارات.
المباراتان تأتيكم على قنوات (الكأس وبي ان سبورت) القطريتين ومن المتوقع ان تنقل قناتي (السعيدة واليمن) مباراة قطر مع اليمن .