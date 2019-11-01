الذهب يتأرجح وسط شكوك بشأن عملاقي التجارة العالميين

الجمعة 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق لا يتعدى خمسة دولارات، اليوم الخميس، بينما يقيس المستثمرون مدى تأثير دعم الولايات المتحدة لمحتجي هونغ كونغ على مفاوضات التجارة مع الصين، بينما ارتفع البلاديوم إلى ذروة قياسية.

صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1456.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1147 بتوقيت غرينتش، كما وتراجع حجم التعاملات بسبب عطلة عيد الشكر الأمريكية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1455.80 دولار.

هذا وحذرت الصين الولايات المتحدة من "إجراءات مضادة صارمة" ردا على تشريع أمريكي يدعم المحتجين المناهضين للحكومة في هونج كونج.

وقال يوجين فاينبرج المحلل لدى "كومرتس بنك" "لا يبدو أن (التشريع الأمريكي) قدم دعما كبيرا لأسعار الذهب. لا يبدو أن الفرص الضئيلة أصلا لاتفاق ‘المرحلة واحد’ قد تحسنت".

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من ستة في المئة من مستويات هي الأعلى في ست سنوات بلغتها في سبتمبر/ أيلول وتتجه لتسجيل أكبر هبوط شهري في ثلاث سنوات.

وفي الجلسة السابقة، نزل الذهب 0.5 بالمئة بسبب مجموعة من البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة. وتسارع النمو الاقتصادي بشكل طفيف في الربع الثالث من العام مع نزول الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة، بينما زادت طلبيات التوريد الجديدة للسلع الرأسمالية الأمريكية الصنع، بحسب مانقلت "رويترز".

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1837.33 دولار للأوقية، بعد وصوله إلى مستوى قياسي عند 1841 دولارا في وقت سابق خلال الجلسة.

وارتفع المعدن الذي يستخدم في أنظمة عوادم المركبات لخفض الانبعاثات بحوالي 45 بالمئة هذا العام بسبب انخفاض المعروض.

ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 889.66 دولار للأوقية وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.96 دولار للأوقية.