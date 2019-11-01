قيادة محور تعز تقرر مقاضاة كل من يسيئ للجيش

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أقرت قيادة محور تعز، اليوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني، رفع دعاوى قضائية ضد الأفراد والجهات التي تسيء للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع، لقائد محور تعز اللواء خالد فاضل بقيادات الأجهزة الأمنية، حيث تم مناقشة عدد من القضايا الامنية ودور أجهزة الضبط القضائي، بحسب المركز الاعلامي التابع للمحور.

وأقر الاجتماع البدء بإجراءات رفع دعاوى قضائية ضد كافة من يسيؤون للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد قائد محور تعز أن ”المعركة معركة مصيرية، وتتطلب تظافر الجهود وتوحيد الصفوف ضد من يتربصون المدينة وأبنائها، مشيرا إلى أن عدو الجميع مليشيات الحوثي“.

حضر الاجتماع رئيس اركان المحور العميد عبدالعزيز المجيدي ورئيس شعبة الاستخبارات العميد عبده البحيري ورئيس نيابة تعز القاضي عبد الواحد منصور .