قيادة محور تعز تقرر مقاضاة كل من يسيئ للجيش ”السمة“ يكشف حقيقة اعتقال نجله ونجل الرئيس الراحل ”علي صالح“ في مطار ”سيول“ بكوريا ”معين عبدالملك“ يؤكد دعم الحكومة الكامل للواء ”سلطان العرادة“ أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تصدم كل متابعيها من أطفال العالم .. قطر تقدم عرضا مفاجئا للرياض لإنهاء الحصار.. ما هو؟ سلطات ”سقطرى“ تحبط مخطط اماراتي خطير كان يستهدف الجزيرة ونظامها البيئي طفلة صغيرة تقاطع حديث أردوغان بطريقة مضحكة .. شاهد بالفيديو اول محافظة يمنية تقر مواجهة كل من يسيء للجيش او المقاومة وتعلن البدء بهذه الإجراءات تفاصيل الاتفاقيات الجديدة بين الرياض وابوظبي وبنود السبع المبادرات الاستراتيجية بين السعودية والامارات جامعة العرب بالمكلا تحيي الذكرى الأولى لرحيل الدكتور باصرة
نفى عبدالحافظ السمة، رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار، الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية، حول تعرضه للاعتقال مع "خالد صالح" نجل الرئيس السابق.
ووصف "السمة" في بيان صحفي، هذه الأنباء بأنها ”أكاذيب وافتراءات تعبر عن خيال أصحاب النفوس المريضة والحاقدة“.
واستغرب "السمة" من تناقل خبر القبض عليه هو ونجل صالح في مطار سيول الدولي في كوريا، دون تحري الدقة والمصداقية، مؤكدا أنه يتواجد في العاصمة المصرية القاهرة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة كمران: "نؤكد مجدداً انه لا أساس من الصحة لهذه الاخبار وأني متواجد في القاهرة وكان لي لقاءات اليومين الماضيين مع بعض من أعضاء مجلس إدارة شركة كمران"، معربا عن شكره لكل من تواصل معي من تواصل معي من ساعة نشر الخبر".
وتناقلت وسائل إعلام محلية، أنباء عن اعتقال السلطات الكورية في مطار سيول الدولي عبدالحافظ السمة، ونجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بتهمة غسل أموال.