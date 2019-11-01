”السمة“ يكشف حقيقة اعتقال نجله ونجل الرئيس الراحل ”علي صالح“ في مطار ”سيول“ بكوريا

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نفى عبدالحافظ السمة، رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار، الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية، حول تعرضه للاعتقال مع "خالد صالح" نجل الرئيس السابق.

ووصف "السمة" في بيان صحفي، هذه الأنباء بأنها ”أكاذيب وافتراءات تعبر عن خيال أصحاب النفوس المريضة والحاقدة“.

واستغرب "السمة" من تناقل خبر القبض عليه هو ونجل صالح في مطار سيول الدولي في كوريا، دون تحري الدقة والمصداقية، مؤكدا أنه يتواجد في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة كمران: "نؤكد مجدداً انه لا أساس من الصحة لهذه الاخبار وأني متواجد في القاهرة وكان لي لقاءات اليومين الماضيين مع بعض من أعضاء مجلس إدارة شركة كمران"، معربا عن شكره لكل من تواصل معي من تواصل معي من ساعة نشر الخبر".

وتناقلت وسائل إعلام محلية، أنباء عن اعتقال السلطات الكورية في مطار سيول الدولي عبدالحافظ السمة، ونجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بتهمة غسل أموال.