أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تصدم كل متابعيها من أطفال العالم .. قطر تقدم عرضا مفاجئا للرياض لإنهاء الحصار.. ما هو؟ سلطات ”سقطرى“ تحبط مخطط اماراتي خطير كان يستهدف الجزيرة ونظامها البيئي طفلة صغيرة تقاطع حديث أردوغان بطريقة مضحكة .. شاهد بالفيديو اول محافظة يمنية تقر مواجهة كل من يسيء للجيش او المقاومة وتعلن البدء بهذه الإجراءات تفاصيل الاتفاقيات الجديدة بين الرياض وابوظبي وبنود السبع المبادرات الاستراتيجية بين السعودية والامارات جامعة العرب بالمكلا تحيي الذكرى الأولى لرحيل الدكتور باصرة تونس في الصدارة واليمن تحتل هذا المراكز .. ومصر تتراجع في تصنيف الـفيفا الجديد قرار خليجي بالإجماع يقود إلى إنجاز لم يحدث منذ 40 عاما علماء يحذرون من تحولات كارثية تهدد البشرية
قالت مصادر محلية، الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني، ان سلطات محافظة سقطرى أتلفت عددا من الشتلات النباتية حاول الإماراتيون إدخالها إلى الجزيرة.
وأفادت المصادر بأن "عددا من الشتلات وصلت إلى مطار سقطرى، الثلاثاء، عبر طائرة إماراتية، لكنه تم التحفظ عليها من قبل سلطات المطار".
وأكدت أن سلطات المطار "قامت باستدعاء مختصين بيئيين، الذين بدورهم قاموا بإتلافها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء كون أرخبيل سقطرى، الذي يضم ست جزر أخرى، هي محمية تراث طبيعي، حيث يمنع استيراد أو تصدير أي أشجار أو بذور أو حيوانات أو نباتات منها أو إليها".
وجزيرة سقطرى كبرى جزر الأرخبيل الست، المصنفة رسميا في قائمة التراث العالمي، تعدّ من أجمل جزر العالم، بالإضافة إلى التنوع البيئي الفريد من حيث الأشجار والطيور النادرة.
وتصدرت سقطرى واجهة الصراع بين الحكومة اليمنية والإمارات، التي سعت بطرق شتى للهيمنة عليها، إلا أنها أدت إلى نشوب أزمة حادة بينهما، في نيسان/ أبريل 2018؛ إثر إرسالها قوات عسكرية إليها.