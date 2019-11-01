طفلة صغيرة تقاطع حديث أردوغان بطريقة مضحكة .. شاهد بالفيديو

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قاطعت الطفلة التركية أردوغان بقولها: "جدي الرئيس السلام عليكم" قبل أن تبدأ حوارا معه- الأناضول

قاطعت طفلة صغيرة حديث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بطريقة مضحكة خلال اجتماع له بولاية إزمير.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره موقع "عربيTRT" مقاطعة الطفلة لأردوغان، بقولها: "جدي الرئيس السلام عليكم (..)"، وأثار الموقف ضحك الحضور.