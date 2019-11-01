آخر الاخبار

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تصدم كل متابعيها من أطفال العالم .. قطر تقدم عرضا مفاجئا للرياض لإنهاء الحصار.. ما هو؟ سلطات ”سقطرى“ تحبط مخطط اماراتي خطير كان يستهدف الجزيرة ونظامها البيئي طفلة صغيرة تقاطع حديث أردوغان بطريقة مضحكة .. شاهد بالفيديو اول محافظة يمنية تقر مواجهة كل من يسيء للجيش او المقاومة وتعلن البدء بهذه الإجراءات تفاصيل الاتفاقيات الجديدة بين الرياض وابوظبي وبنود السبع المبادرات الاستراتيجية بين السعودية والامارات جامعة العرب بالمكلا تحيي الذكرى الأولى لرحيل الدكتور باصرة تونس في الصدارة واليمن تحتل هذا المراكز .. ومصر تتراجع في تصنيف الـفيفا الجديد قرار خليجي بالإجماع يقود إلى إنجاز لم يحدث منذ 40 عاما علماء يحذرون من تحولات كارثية تهدد البشرية

سبأفون .. أصالة وتواصل

طفلة صغيرة تقاطع حديث أردوغان بطريقة مضحكة .. شاهد بالفيديو

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 420

قاطعت الطفلة التركية أردوغان بقولها: "جدي الرئيس السلام عليكم" قبل أن تبدأ حوارا معه- الأناضول

قاطعت طفلة صغيرة حديث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بطريقة مضحكة خلال اجتماع له بولاية إزمير.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره موقع "عربيTRT" مقاطعة الطفلة لأردوغان، بقولها: "جدي الرئيس السلام عليكم (..)"، وأثار الموقف ضحك الحضور.

إقراء أيضاً
قطر تقدم عرضا مفاجئا للرياض لإنهاء الحصار.. ما هو؟
تفاصيل الاتفاقيات الجديدة بين الرياض وابوظبي وبنود السبع المبادرات الاستراتيجية
مليشيات حزب الله تتلقى صفعة قوية من دولة اوروبية
إيران تتهم 3 دول بـهتك حرمة كربلاء والنجف.. اخطر اتهام يوجه للسعودية من طهران..
الشعب العراقي ينقض على قنصليات ايران...و الجيش العراقي يتحرك في كل المحافظات
السلطات الأمريكية تأمر بإجلاء 60 ألف شخص بعد انفجار "هائل"
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس