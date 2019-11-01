اول محافظة يمنية تقر مواجهة كل من يسيء للجيش او المقاومة وتعلن البدء بهذه الإجراءات

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اعلنت قيادة محور تعز، أنه تم البدء بإجراءات رفع دعاوي قضائية ضد من يسيئون للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لقيادة محور تعز، اليوم الخميس، ضم الأجهزة الأمنية، برئاسة نائب رئيس اللجنة الامنية قائد المحور اللواء الركن خالد قاسم فاضل.
واوضح قائد محور تعز أن المعركة اليوم معركة مصيرية، تتطلب من الجميع تظافر الجهود وتوحيد الصفوف ضد من يتربص بالمدينة وأبنائها، لافتاً إلى أن العدو لكل اليمنيين جميعا مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.
واشار اللواء فاضل إلى أن الجهات التي تسيء إلى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لها أغراض سياسية مشبوهة، وتعمل بعيداً عن الحقيقة، لنيل من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية .
وأكد اللواء فاضل أن قيادة محور تعز سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه من يسيء للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وفقا للأطر التي رسمها القانون، وذلك وفق قانون الصحافة والمطبوعات والنشر رقم 25 لسنة 1990م.
كما ناقش الاجتماع الذي حضره رئيس أركان المحور العميد عبدالعزيز المجيدي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري، ورئيس نيابة تعز القاضي عبد الواحد منصور، مجمل القضايا الامنية ودور أجهزة الضبط القضائي في متابعة القضايا وحلها.