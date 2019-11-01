جامعة العرب بالمكلا تحيي الذكرى الأولى لرحيل الدكتور باصرة

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مارب

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نظمت جامعة العرب بالمكلا،، ندوة علمية بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل د. صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق ورئيس مجلس أمناء جامعة العرب.

وفي الجلسة الافتتاحية ألقيت كلمة جامعة العرب على لسان د. عبود محمد العبل المعاري، رئيس الجامعة، أثنى خلالها على جهود الفقيد د. صالح باصرة، ووصفه بأنه أول من وضع الخطط الإستراتيجية الأولى لجامعة العرب.

وأوضح أن جامعة العرب تنظم هذه الندوة كوفاء للراحل الذي قدم للوطن بشكل عام وللجامعة بشكل خاص كل الخطوات التي أسهمت في تأسيسها، مشيراً إلى أن الفقيد الراحل رجل وطني عمل على تطوير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك تطوير البنية التحتية والتنظيمية للجامعات اليمنية خلال تلك الفترة الماضية.

بعد ذلك ألقيت كلمة لأسرة الفقيد الراحل د. باصرة، قدمها ابن أخيه، واستهلها بنقل تحيات ابن الفقيد باصرة، د. شادي، وكافة أفراد أسرة آل باصرة.

وفي ختام الندوة تم توزيع الكتاب الخاص بالفقيد د. صالح علي باصرة، الذي يحمل شعار رجل القول والفعل للحاضرين بالندوة العلمية.

حضر الندوة كل من: عمداء الكليات والأساتذة والأكاديميين والطلاب بجامعة العرب، وعدد من الباحثين والكتاب والإعلاميين بحضرموت.