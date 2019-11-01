تعرف على شركة الطيران الأكثر أمانا في العالم

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قام موقع "Airline Ratings" المتخصص في شؤون الطيران بتصنيف الخطوط الجوية الأكثر أمانا في العالم بناء على 12 معيارا.

وأشار رئيس تحرير الموقع جيفري توماسن، إلى أن الخطوط الجوية النيوزيلندية قد احتلت الصدارة بسبب أدائها العالي في معظم المعايير، واعتبر فريق إدارة شركة الطيران أحد أفضل الفرق في قطاع الطيران.

بالإضافة إلى ذلك، فازت الخطوط الجوية النيوزيلندية بجائزة "أفضل درجة اقتصادية "، وحصلت الخطوط الجوية السنغافورية على جائزة أفضل "درجة أولى". أما الخطوط الجوية القطرية ففازت بجائزة أفضل درجة أعمال بسبب إتاحة مقاعد "كيو سويت" التي تسمح للركاب بالانفراد عن المسافرين الآخرين.

وفي حزيران / يونيو الماضي، نشرت المنظمة الدولية لصنيف خدمات الطيران "سكايتراكس" بأن طاقم الخطوط الجوية السنغافورية هو الأفضل في العالم.