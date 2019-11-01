آخر الاخبار

تونس في الصدارة واليمن تحتل هذا المراكز .. ومصر تتراجع في تصنيف الـفيفا الجديد قرار خليجي بالإجماع يقود إلى إنجاز لم يحدث منذ 40 عاما علماء يحذرون من تحولات كارثية تهدد البشرية رئيس الوزراء "معين عبدالملك" يبحث حل قضية الموظفين الجنوبيين المبعدين منذ 94 تعرف على شركة الطيران الأكثر أمانا في العالم مليشيات حزب الله تتلقى صفعة قوية من دولة اوروبية ناطق الجيش الوطني يدعو المجتمع الدولي بإعلان موقف صريح ويطالب بتسليم خرائط الألغام الحوثية فيسبوك تشتري أحد أشهر استوديوهات ألعاب الواقع الافتراضي الميسري يتحدث عن انجاح اتفاق الرياض والسلام مع الحوثيين مدرب المنتخب العراقي: لدي سر بيني واللاعبين لن أفصح عنه

سبأفون .. أصالة وتواصل

تعرف على شركة الطيران الأكثر أمانا في العالم

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 415

 

قام موقع "Airline Ratings" المتخصص في شؤون الطيران بتصنيف الخطوط الجوية الأكثر أمانا في العالم بناء على 12 معيارا.

وأشار رئيس تحرير الموقع جيفري توماسن، إلى أن الخطوط الجوية النيوزيلندية قد احتلت الصدارة بسبب أدائها العالي في معظم المعايير، واعتبر فريق إدارة شركة الطيران أحد أفضل الفرق في قطاع الطيران.

بالإضافة إلى ذلك، فازت الخطوط الجوية النيوزيلندية بجائزة "أفضل درجة اقتصادية "، وحصلت الخطوط الجوية السنغافورية على جائزة أفضل "درجة أولى". أما الخطوط الجوية القطرية ففازت بجائزة أفضل درجة أعمال بسبب إتاحة مقاعد "كيو سويت" التي تسمح للركاب بالانفراد عن المسافرين الآخرين.

وفي حزيران / يونيو الماضي، نشرت المنظمة الدولية لصنيف خدمات الطيران "سكايتراكس" بأن طاقم الخطوط الجوية السنغافورية هو الأفضل في العالم.

 
إقراء أيضاً
دولة تعلن عن أكثر من مليون فرصة عمل شاغرة
هواوي تكتسح العالم وتطيح بإصدارات آبل وسامسونغ في تصنيف جديد
السعودية تعلن تطبيق ضربية 50% على هذه المشروبات
تركيا ترفد اقتصادها بعملة جديدة
الوليد بن طلال وكبار أثرياء السعودية يستثمرون مبالغ هائلة في "أرامكو"
هيئة يترأسها محمد بن سلمان تحقق في قضية الملايين الوهمية في السعودية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس