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مليشيات حزب الله تتلقى صفعة قوية من دولة اوروبية

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية اليوم الخميس عن وجود اتفاق داخل الحكومة الألمانية على حظر نشاطات ميليشيا حزب الله في ألمانيا.

وأضافت المجلة أن السلطات الألمانية قد تتخذ القرار بحظر نشاطات حزب الله الأسبوع المقبل، موضحةً أن قرار الحظر يعني أيضاً منع رفع أعلام الحزب في ألمانيا.

وأكدت المجلة أن وزارة الداخلية الألمانية منحت المدعي العام حق بدء التحقيق في نشاطات حزب الله في المانيا.

وأوضحت أن هذه القرارات تعني أن المشتبه بانتمائهم لحزب الله ستتم معاملتهم مثل المنتمين لداعش وحزب العمال الكردستاني في المانيا.

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