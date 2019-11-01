الميسري يتحدث عن انجاح اتفاق الرياض والسلام مع الحوثيين

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عقد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، المهندس أحمد بن احمد الميسري، الأربعاء لقاءين منفصلين بالعاصمة العمانية مسقط، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السيد هانز جروندبرج، والسفيرة الهولندية لدى اليمن السيدة أرما ماري فان ديورون.

وناقش اللقاءين المستجدات على الساحة اليمنية وضرورة إحلال السلام العادل.

وأشار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري، إلى أن القيادة السياسية ممثلة بالرئيس المشير عبد ربه منصور هادي، ترحب بأية خطوات من شأنها إحلال السلام في اليمن استنادا إلى المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن وتحديدا القرار2216.

وأكد أن الحوثيين المدعومين من إيران لا يسعون إلى السلام وهو ما أكدته كل جولات المفاوضات السابقة.

وفيما يخص اتفاق الرياض مع مايسمى المجلس الانتقالي، شدد الميسري، على أهمية وضرورة تنفيذه.. مؤكدا دعم الحكومة بكل مؤسساتها لإنجاح هذا الاتفاق بما يؤدي إلى استقرار المناطق المحررة ويوحد الجبهة الداخلية.

من جانبه، جدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج، على دعم الاتحاد الكامل للشرعية، مؤكدا على ضرورة نجاح اتفاق الرياض.

وذكر أن اتفاق الرياض يفتح نافذة أمل واسعة لحل القضية اليمنية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي شريك حقيقي للحكومة اليمنية وسيقدم الكثير من الدعم لمساعدة الحكومة اليمنية والشعب اليمني حتى يتمكن من الخروج من دائرة الحرب.

وفي لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، مع السفيرة الهولندية، شكر الميسري، الأدوار الهولندية التنموية في تأهيل مؤسسات الدولة ودعمها.

من جانبها أكدت السفيرة الهولندية استعداد بلادها لتقديم المشاريع التي من شأنها تمكين وتطوير أجهزة الدولة المختلفة في اليمن مواصلة للمشاريع السابقة، وان بلادها تسعى لمساعدة الشعب اليمني وأجهزة الدولة اليمنية.