أخطاء قد تدمر حاسبك!

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يرتكب العديد من مستخدمي الحواسب بعض الأخطاء التي قد تؤدي أحيانا إلى تلف أجهزتهم أو توقفها عن العمل، فما أكثر هذه الاخطاء شيوعا.
من أبرز المشكلات التي تتعرض لها الحواسب الشخصية والمنزلية هو تلف أقراص HDD المخصصة لتخزين البيانات فيها، بعد تعرض الحاسب لصدمة قوية أو تحريكه بعنف، كون هذه الأقراص تحوي أجزاء ميكانيكية كثيرة بداخلها، وتوقف هذه الأقراص عن العمل لن يمكن المستخدم من استعمال الحاسب.
ومن الأخطاء التي يقع فيها المستخدمون دوما، وتؤدي إلى تلف الحواسب هو وضع الحاسب بطريقة لا تسمح للهواء بالمرور عبر فتحات التهوية الخاصة بمراوح نظام التبريد، ما يؤدي لارتفاع درجات حرارة المعالج واللوحة الأم للجهاز أثناء العمل.
وأحد أهم الأخطار التي قد تواجه أجهزة الحاسب هو تعريضها لتيار كهربائي غير منتظم أو متقطع، لذا ينصح دوما بوصل الحاسب بالتيار عبر أجهزة تنظيم لشدة التيار.
كما يعرض أصحاب الحواسب أجهزتهم للتلف عند نقلها أو حملها بطريقة غير صحيحة، فالعديد من الحواسب المحمولة على سبيل المثال تنفصل شاشتها عن الهيكل الأساسي عند رفعها من الشاشة.