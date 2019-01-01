اقوى رد من اللواء جواس بشأن مأرب ورسالة حازمة لمن يحاول استهدافها او تشويهها

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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دعا اللواء جواس قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاة الى الكف عن استهداف محافظة مأرب واصفا مأرب بانها قلب الشرعية ومددها.

وقال جواس في تغريدة رصدها مأرب برس على حسابه في تويتر «كفو السنتكم عن مأرب وارفعوا لها تحية كل صباح ومساء».

ويأتي حديث اللواء جواس مع حملة منظمة تستهدف المحافظة تقف خلفها اطراف وجهات تحاول النيل من مأرب وتشويهها ، حيث يتم تصوير اشتباكات بين القوات الحكومية وعناصر مسلحة خارجة عن القانون على انها مواجهات بين مليشيات وعناصر قبلية بمأرب.

جواس قال ان مأرب هي العمق التاريخي والحضاري لليمن قلب الشرعية ومددها الحارس الأمين للجمهورية.

واضاف بانها الملاذ الآمن لكل اليمنيين ولاتذكر حضارة اليمن الا وهي مقرونة بمأرب

وتابع «مأرب البأس الشديد والسد المنيع ومحراب الاحرار».

وامس الاربعاء تمكنت حملة عسكرية من فتح الطريق الدولي ( مأرب - حضرموت) عقب اشتباكات عنيفة اندلعت خلال ال48 ساعة الماضية بين الجيش وعناصر تخريبية في منطقة العرقين شرقي محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الثالثة أن الاشتباكات التي أسفرت عن استشهاد ثلاثة جنود وإصابة 8 آخرين بينهم مدنيين من المارة، جاءت إثر محاولة المدعو علي هادي بن حسين مثنى إقامة حواجز ترابية ومتارس بجوار أحد المواقع العسكرية على الخط العام، وإطلاق النار على إحدى الدوريات التي أبلغته وقف الاستحداثات.

وأكد المصدر نجاح الحملة العسكرية في تحقيق أهدافها، لافتاً إلى أنها لا تستهدف قبيلة بعينها أو منطقة معينة، وإنما تأتي في إطار حرص الجيش على تأمين الطريق العام ووضع حد للتقطعات التي يقوم بها بعض الخارجين عن القانون بين الحين والآخر.