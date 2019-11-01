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غريفيث يشكر السعودية على قرارين أخيرين يخصان اليمن

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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وجه المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث" الشكر للسعودية لإعلانها فتح مطار صنعاء للرحلات الإنسانية وإطلاق سراح أسرى حوثيين.

وقال "غريفيث" في تغريدة على حسابه في تويتر إنه التقى الثلاثاء ‏بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.

وأضاف غريفيث أنه وجه الشكر للملكة العربية السعودية لإعلانها إطلاق سراح 200 مُحتَجز وفتح مطار صنعاء لرحلات إنسانية تسمح للمرضى اليمنيين بتلقي الرعاية الطبية التي يحتاجونها في الخارج.

وكان التحالف العربي قد أعلن أنه سيطلق سراح 200 أسير وفتح مطار صنعاء لنقل الجرحى للعلاج في الخارج بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

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