غريفيث يشكر السعودية على قرارين أخيرين يخصان اليمن عاجل : وصول 128 حوثيا الى مطار صنعاء قادمين من السعودية (صورة) عيد واحد واجازتان في اليمن إيران تتهم 3 دول بـهتك حرمة كربلاء والنجف.. اخطر اتهام يوجه للسعودية من طهران.. عاجل الشعب العراقي ينقض على قنصليات ايران...و الجيش العراقي يتحرك في كل المحافظات دولة تعلن عن أكثر من مليون فرصة عمل شاغرة انتحار طفلة بسبب الهاتف المحمول حملة عسكرية تنجح في توجيه ضربة موجعة للعناصر التخريبية بـ«مأرب»..تفاصيل هواوي تكتسح العالم وتطيح بإصدارات آبل وسامسونغ في تصنيف جديد قيادي «حوثي» يتحدث عن موعد وصول أول دفعة من الأسرى لدى التحالف الى مطار «صنعاء»
وجه المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث" الشكر للسعودية لإعلانها فتح مطار صنعاء للرحلات الإنسانية وإطلاق سراح أسرى حوثيين.
وقال "غريفيث" في تغريدة على حسابه في تويتر إنه التقى الثلاثاء بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.
وأضاف غريفيث أنه وجه الشكر للملكة العربية السعودية لإعلانها إطلاق سراح 200 مُحتَجز وفتح مطار صنعاء لرحلات إنسانية تسمح للمرضى اليمنيين بتلقي الرعاية الطبية التي يحتاجونها في الخارج.
وكان التحالف العربي قد أعلن أنه سيطلق سراح 200 أسير وفتح مطار صنعاء لنقل الجرحى للعلاج في الخارج بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.