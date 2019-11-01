غريفيث يشكر السعودية على قرارين أخيرين يخصان اليمن عاجل : وصول 128 حوثيا الى مطار صنعاء قادمين من السعودية (صورة) عيد واحد واجازتان في اليمن إيران تتهم 3 دول بـهتك حرمة كربلاء والنجف.. اخطر اتهام يوجه للسعودية من طهران.. عاجل الشعب العراقي ينقض على قنصليات ايران...و الجيش العراقي يتحرك في كل المحافظات دولة تعلن عن أكثر من مليون فرصة عمل شاغرة انتحار طفلة بسبب الهاتف المحمول حملة عسكرية تنجح في توجيه ضربة موجعة للعناصر التخريبية بـ«مأرب»..تفاصيل هواوي تكتسح العالم وتطيح بإصدارات آبل وسامسونغ في تصنيف جديد قيادي «حوثي» يتحدث عن موعد وصول أول دفعة من الأسرى لدى التحالف الى مطار «صنعاء»
أفادت وسائل اعلام سعودية اليوم الخميس بوصول 128 أسيرا حوثيا ممن أفرج عنهم التحالف إلى مطار صنعاء.
وقال مصدر في مطار صنعاء لمأرب برس ان الحوثيين حشدوا العشرات من انصارهم لاستقبال الاسرى المفرج عنه والذين قدموا من السعودية .
واشار المصدر بأن مطار صنعاء استقبل ثلاث طائرات اقلت اسرى حوثيين اطلقت سراحهم السعودية ، بتنسيق مع الصليب الأحمر.
وكان العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قال إن قرار إطلاق سراح 200 أسير حوثي، يعد مبادرة إنسانية من التحالف، من أجل مصلحة الشعب اليمني.
وأضاف المالكي في تصريحات سابقة أن ملف الأسرى والمحتجزين، هو ملف شائك وفيه اختلافات كثيرة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وطالب الأمم المتحدة بجهود أكبر في هذا الملف.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، الثلاثاء، عن إطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي ، في إطار جهود التحالف للدفع قدماً باتفاق ستوكهولم.
كما أوضح في بيان أنه سيجري تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من صنعاء، إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا فيها العلاج المناسب لحالاتهم.
بدورها، رحبت ميليشيات الحوثي بإعلان التحالف عن رحلات جوية لنقل المرضى من صنعاء، وإطلاق سراح 200 أسير حوثي.
وكتب محمد علي الحوثي، القيادي بجماعة الحوثيين على "تويتر": "نرحب بالخطوة التي أعلنها التحالف بقيادة السعودية الثلاثاء".