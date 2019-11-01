عاجل : وصول 128 حوثيا الى مطار صنعاء قادمين من السعودية (صورة)

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أفادت وسائل اعلام سعودية اليوم الخميس بوصول 128 أسيرا حوثيا ممن أفرج عنهم التحالف إلى مطار صنعاء.

وقال مصدر في مطار صنعاء لمأرب برس ان الحوثيين حشدوا العشرات من انصارهم لاستقبال الاسرى المفرج عنه والذين قدموا من السعودية .

واشار المصدر بأن مطار صنعاء استقبل ثلاث طائرات اقلت اسرى حوثيين اطلقت سراحهم السعودية ، بتنسيق مع الصليب الأحمر.

وكان العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قال إن قرار إطلاق سراح 200 أسير حوثي، يعد مبادرة إنسانية من التحالف، من أجل مصلحة الشعب اليمني.

وأضاف المالكي في تصريحات سابقة أن ملف الأسرى والمحتجزين، هو ملف شائك وفيه اختلافات كثيرة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وطالب الأمم المتحدة بجهود أكبر في هذا الملف.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، الثلاثاء، عن إطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي ، في إطار جهود التحالف للدفع قدماً باتفاق ستوكهولم.

كما أوضح في بيان أنه سيجري تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من صنعاء، إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا فيها العلاج المناسب لحالاتهم.

بدورها، رحبت ميليشيات الحوثي بإعلان التحالف عن رحلات جوية لنقل المرضى من صنعاء، وإطلاق سراح 200 أسير حوثي.

وكتب محمد علي الحوثي، القيادي بجماعة الحوثيين على "تويتر": "نرحب بالخطوة التي أعلنها التحالف بقيادة السعودية الثلاثاء".