إيران تتهم 3 دول بـهتك حرمة كربلاء والنجف.. اخطر اتهام يوجه للسعودية من طهران.. عاجل

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اتهم المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السعودية وإسرائيل وأمريكا باستهداف ديموقراطية وسيادة واستقلال العراق.
وقال عبد اللهيان، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": إن "الثالوث الصهيو - أمريكي - السعودي یستهدف اليوم سلطة الشعب والسيادة والاستقلال العراقي"، موضحا أن "تنظيم "داعش" دخل إلى العراق متنكرا بزي الشعب العراقي، بدعم كامل من السفارة الأمريكية والسعودية".
وأضاف عبد اللهيان: "لا شك في أن كيد أعداء العراق سيعود إليهم، كما يرتد السحر على الساحر". ووجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، رسميا رسالة احتجاج إلى العراق، على الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في مدينة النجف.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: "ندعو الحكومة العراقية إلى التعامل بمسؤولية وحسم وبشكل مؤثر مع المتسببين بالهجوم على القنصلية الإيرانية في النجف الأشرف وتخريبها"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا". كانت وزارة الخارجية العراقية قد دانت، في وقت سابق، "الاعتداء على القنصلية الإيرانية في مدينة النجف وسط العراق، من قبل المحتجين العراقيين أمس الأربعاء".