دولة تعلن عن أكثر من مليون فرصة عمل شاغرة

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أظهرت بيانات لمصلحة الإحصاء الفدرالية الروسية "روس ستات"، أن عدد الشواغر في الشركات بروسيا بلغ في نهاية الربع الثاني من هذا العام 1.1 مليون شاغر.
وبذلك يكون عدد الشواغر المتاحة قد تراجع في الفترة من أبريل إلى يونيو من 2019 بنسبة 13% مقارنة بذات الفترة من العام 2018.
وأشارت إلى أن عدد الشواغر سجل في نهاية الربع الثاني من 2019 أدنى مستوى منذ العام 2016، لكنها لفتت إلى أن معدلات البطالة في تراجع، حيث بلغت 4.6% في سبتمبر الماضي.
ونوهت بوجود عجز في سوق العمل الروسية في تخصصات مثل الاستشارات، والتأمين، والأدوية والمستحضرات الطبية، وتجارة السيارات، وتكنولوجيا المعلومات.