آخر الاخبار

دولة تعلن عن أكثر من مليون فرصة عمل شاغرة انتحار طفلة بسبب الهاتف المحمول حملة عسكرية تنجح في توجيه ضربة موجعة للعناصر التخريبية بـ«مأرب» ومصدر محلي يكشف عن تنسيق بين «فارس مناع» وبن«هادي»..تفاصيل هواوي تكتسح العالم وتطيح بإصدارات آبل وسامسونغ في تصنيف جديد قيادي «حوثي» يتحدث عن موعد وصول أول دفعة من الأسرى لدى التحالف الى مطار «صنعاء» فوائد فوق الخيال لزيت الزيتون السلطات الأمريكية تأمر بإجلاء 60 ألف شخص بعد انفجار "هائل" إنجاز أمني جديد بـ«مأرب» 10 حلول لأكثر مشاكل الشعر صعوبة الإعلان عن وفاة قيادي في كتائب "أبو العباس" وثلاثة من مرافقيه

سبأفون .. أصالة وتواصل

دولة تعلن عن أكثر من مليون فرصة عمل شاغرة

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 179

 

أظهرت بيانات لمصلحة الإحصاء الفدرالية الروسية "روس ستات"، أن عدد الشواغر في الشركات بروسيا بلغ في نهاية الربع الثاني من هذا العام 1.1 مليون شاغر.

وبذلك يكون عدد الشواغر المتاحة قد تراجع في الفترة من أبريل إلى يونيو من 2019 بنسبة 13% مقارنة بذات الفترة من العام 2018.

وأشارت إلى أن عدد الشواغر سجل في نهاية الربع الثاني من 2019 أدنى مستوى منذ العام 2016، لكنها لفتت إلى أن معدلات البطالة في تراجع، حيث بلغت 4.6% في سبتمبر الماضي.

ونوهت بوجود عجز في سوق العمل الروسية في تخصصات مثل الاستشارات، والتأمين، والأدوية والمستحضرات الطبية، وتجارة السيارات، وتكنولوجيا المعلومات.

 
إقراء أيضاً
هواوي تكتسح العالم وتطيح بإصدارات آبل وسامسونغ في تصنيف جديد
السعودية تعلن تطبيق ضربية 50% على هذه المشروبات
تركيا ترفد اقتصادها بعملة جديدة
الوليد بن طلال وكبار أثرياء السعودية يستثمرون مبالغ هائلة في "أرامكو"
هيئة يترأسها محمد بن سلمان تحقق في قضية الملايين الوهمية في السعودية
 السعودية تعلن عن 36 ألف فرصة وظيفية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس