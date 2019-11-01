انتحار طفلة بسبب الهاتف المحمول

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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عثر ليلة أمس على جثة طفلة عمرها 8 سنوات أمام أحد المنازل شمال العاصمة الروسية موسكو، بينما خلصت المعاينة الجنائية الأولية إلى أن سبب الوفاة كان انتحارا.

وقد فتحت النيابة الروسية تحقيقا في الحادث، بينما تقول والدة الطفلة أنها انتزعت الهاتف المحمول من طفلتها يوم أمس قبل الحادث ببضع ساعات، وهو أمر اعتيادي تقوم به الأم من حين لآخر للتأكد من المواقع التي تتصفحها الطفلة، لكنها في تلك المرة فاجأت الطفلة، فلم تتمكن من إغلاق المحادثة التي كانت تجريها.