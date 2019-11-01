دولة تعلن عن أكثر من مليون فرصة عمل شاغرة انتحار طفلة بسبب الهاتف المحمول حملة عسكرية تنجح في توجيه ضربة موجعة للعناصر التخريبية بـ«مأرب» ومصدر محلي يكشف عن تنسيق بين «فارس مناع» وبن«هادي»..تفاصيل هواوي تكتسح العالم وتطيح بإصدارات آبل وسامسونغ في تصنيف جديد قيادي «حوثي» يتحدث عن موعد وصول أول دفعة من الأسرى لدى التحالف الى مطار «صنعاء» فوائد فوق الخيال لزيت الزيتون السلطات الأمريكية تأمر بإجلاء 60 ألف شخص بعد انفجار "هائل" إنجاز أمني جديد بـ«مأرب» 10 حلول لأكثر مشاكل الشعر صعوبة الإعلان عن وفاة قيادي في كتائب "أبو العباس" وثلاثة من مرافقيه
عثر ليلة أمس على جثة طفلة عمرها 8 سنوات أمام أحد المنازل شمال العاصمة الروسية موسكو، بينما خلصت المعاينة الجنائية الأولية إلى أن سبب الوفاة كان انتحارا.
وقد فتحت النيابة الروسية تحقيقا في الحادث، بينما تقول والدة الطفلة أنها انتزعت الهاتف المحمول من طفلتها يوم أمس قبل الحادث ببضع ساعات، وهو أمر اعتيادي تقوم به الأم من حين لآخر للتأكد من المواقع التي تتصفحها الطفلة، لكنها في تلك المرة فاجأت الطفلة، فلم تتمكن من إغلاق المحادثة التي كانت تجريها.